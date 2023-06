Bruk-Bet Termalica – Stal Rzeszów: typy, kursy, zapowiedź (06.06.2023)

Bruk-Bet Termalica - Stal: typy, kursy, zapowiedź. Bruk-Bet Termalica była o krok od awansu do PKO Ekstraklasy. Wyniki ostatniej kolejki Fortuna 1 Ligi sprawiły jednak, że Słoniki o promocję do wyższej klasy rozgrywkowej zagrają w barażach z szóstą w tabeli Stalą Rzeszów. Kto we wtorek wykona kolejny krok do sukcesu i zapewni sobie grę w finale? Początek meczu o godzinie 21:00.