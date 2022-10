fot. PressFocus Na zdjęciu: Jarosław Skrobacz

Ruch Chorzów w jednym z najciekawiej zapowiadających się meczów 16. kolejki Fortuna 1 Liga zmierzy się u siebie z GieKSą Katowice. Obie ekipy zmierzą się ze sobą po raz pierwszy od 2018 roku. W starciu przy Cichej trybuny będą wypełnione po brzegi. Na temat rywala kilka słów przed spotkanie w rozmowie z klubową stroną wypowiedział opiekun 14-krotnych mistrzów Polski.

Ruch Chorzów powalczy w sobotni wieczór o ósme zwycięstwo w sezonie

O mocnych stronach GKS-u Katowice przed spotkaniem wypowiedział się szkoleniowiec Niebieskich

Starcia przy Cichej odbędzie się o godzinie 17:30

Trener Ruchu przed meczem z GKS-em Katowice

Ruch Chorzów i GKS Katowice to sąsiedzi w ligowej tabeli. Oba zespoły dzieli różnica zaledwie trzech punktów. Na czwartej pozycji po rozegraniu piętnastu kolejek w Fortuna 1 Lidze znajdują się Niebiescy. Lokatę niżej plasują się katowiczanie.

– Rzeczywiście Katowice kilka spotkań w tej rundzie zaczynały z wysokiego “C”, prowadzili, tego nie da się nie zauważyć i doskonale o tym wiemy. Dużo lepiej wyglądają też ich pierwsze połowy. Wynika to też ze sposobu gry – idą bardzo wysoko, odważnie, doskakują, nawet jeśli te odległości są większe, idą na dużej szybkości – ocenił rywala trener Jarosław Skrobacz cytowany przez KSRuch.com.

– To wymaga sporo sił i z czasem zespół poddawany tak agresywnej grze, jeśli potrafi utrzymać się przy piłce, to tempo siada, stąd takie drugie połowy. Może to być złudne. Trzeba być skoncentrowanym cały czas – zaznaczył szkoleniowiec Niebieskich.

– Zawsze chcemy grać o zwycięstwo. Każdy inny wynik, niż wygrana, powinien wywoływać odczucie niezadowolenia, może nawet dyskomfortu. Cały czas to powtarzam, tonujmy te nastroje. Nie jesteśmy zespołem, który będzie w tej lidze rządził i dzielił w każdym spotkaniu. Oczywiście stać nas na dobrą grę, ale nikogo w tej lidze nie stać na serię nie wiadomo ilu bardzo udanych meczów, nie inaczej jest z nami – przekonywał Skrobacz.

Mecz Ruch – GKS zacznie się o godzinie 17:30. Niebiescy mają zamiar przerwać w tym spotkaniu serię trzech spotkań bez wygranej.

