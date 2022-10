Ruch Chorzów – GKS Katowice: typy, kursy, zapowiedź (29.10.2022)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Ruchu Chorzów

Ruch Chorzów – GKS Katowic to hit 16. kolejki Fortuna 1 Ligi. Czwarta drużyna w tabeli zmierzy się z piątym zespołem po rozegraniu piętnastu ligowych kolejek. Faworyta w tym starciu bardzo trudno wskazać. W naszej zapowiedzi znajdziecie między innymi nasze typy, przewidywania i kursy oferowane przez bukmacherów.

1. liga Ruch Chorzów GKS Katowice 2.02 3.60 3.90 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 28 października 2022 17:35 .

Ruch Chorzów – GKS Katowice, typy i przewidywania

Obie drużyny w ligowej tabeli dzieli różnica zaledwie trzech punktów. Ruch Chorzów legitymuje się dorobkiem 27 oczek, co jest następstwem siedmiu zwycięstw i sześciu remisów. Tymczasem GKS Katowice to team, mający 24 punkty na swoim koncie.

Niebiescy w roli gospodarza w tej kampanii przegrali tylko raz, notując też cztery zwycięstwa i trzy remisy. Bilans goli podopiecznych Jarosława Skrobacza na obiekcie przy Cichej, to 12 zdobytych bramek i osiem straconych.

Ekipa Rafała Góraka jest natomiast jedną z najlepiej punktujących ekip w tej kampanii na wyjeździe. GKS na obiektach rywali w tym sezonie wywalczył 14 oczek, przegrywając tylko z Podbeskidziem (0:1) i Wisłą Kraków (1:2).

Biorąc pod uwagę powyższe obserwacje, spodziewamy się zaciętego spotkania, w którym zbyt wielu goli nie padnie. Niewykluczone, że tylko jedno trafienie rozstrzygnie losy rywalizacji. Nasz typ: poniżej 1,5 bramki – TAK.

Ruch Chorzów – GKS Katowice, ostatnie wyniki

14-krotny mistrz Polski przystąpi do sobotniego spotkania, chcąc zakończyć serię bez zwycięstwa. Ruch nie wygrał w żadnym z trzech ostatnich meczów, notując dwa remisy i porażkę. Z placu gry na tarczy Niebiescy schodzili po spotkaniu z Arką Gdynia (2:4). Tymczasem w meczach ze Stala Rzeszów (1:1) i Odrą Opole (1:1) chorzowianie dzielili się punktami.

W roli gospodarza w tej kampanii Ruch przegrał tylko raz, co miało miejsce w starciu z Arkowcami (2:4). We wcześniejszych siedmiu spotkaniach chorzowianie zanotowali przed własną publicznością cztery zwycięstwa i trzy remisy.

Trójkolorowi to z kolei team, który ma za sobą cenny punkt wywalczony ze Stalą Rzeszów. GieKSa zremisowała bezbramkowo z drużyną Daniela Myśliwca. Tym samym podobnie, jak chorzowianie, ekipa z Katowic jest bez wygranej od trzech spotkań.

GKS w tym sezonie bardzo dobrze radzi sobie na obiektach rywali. Ekipa Rafała Góraka na wyjeździe nie przegrała od sześciu spotkań, notując w nich cztery zwycięstwa i dwa remisy. Ogólnie w meczach wyjazdowych w tej kampanii katowiczanie zdobyli dziewięć bramek, tracąc ich sześc.

Ruch Chorzów – GKS Katowice, historia

Ogólnie obie ekipy rywalizowały ze sobą 54 razy. Najczęściej w starciach z udziałem obu teamów miał miejsce remis. 24-razy obie drużyny dzieliły się punktami. Ruch i GKS mają też po 15 zwycięstw. Na obiekcie w Chorzowie zespoły rywalizowały ze sobą 26 razy. W dziesięciu spotkaniach górą byli Niebiescy, 12 starć zakończyło się remis i cztery zwycięstwa zaliczyli Trójkolorowi.

Po raz ostatni obie ekipy miały okazję grać ze sobą w sezonie 2017/2019. Na stadionie przy Bukowej chorzowianie wygrali 2:1 po golach Vilima Posinkovicia i Michała Walskiego. Autorem bramki dla katowiczan był Armin Cerimagić. Z kolei w Chorzowie gospodarze pokonali GieKSę skromnie 1:0 po trafieniu Macieja Urbańczyka z rzutu karnego.

Ruch Chorzów – GKS Katowice, kursy bukmacherów

Według bukmacherów faworytem sobotniego meczu są chorzowianie. Tymczasem kurs w STS zakłady bukmacherskie na zwycięstwo teamu Jarosława Skrobacza wynosi 2,00.

Ruch Chorzów – GKS Katowice, przewidywane składy

Obie ekipy przystąpią do potyczki w optymalnych zestawieniach. Ciekawie zapowiada się rywalizacja solidnej ofensywy na czele z Danielem Szczepanem, z najlepszą defensywą w rozrywkach dowodzoną przez Arkadiusza Jędrycha.

Ruch: Bielecki – Kasolik, Szur, Sadlok, Moneta, Piątek, Swędrowski, Wójtowicz, Janoszka, Pląskowski, Szczepan

GKS: Kudła – Wasielewski, Jaroszek, Jędrych, Janiszewski, Kościelniak, Rogala, Błąd, Figiel, Arak, Roginić.

Ruch Chorzów – GKS Katowice, transmisja meczu

Sobotnie spotkanie rozpocznie się o godzinie 17:30 i będzie transmitowane w polskiej telewizji na antenie Polsat Sport News. Za pośrednictwem internetu mecz obejrzymy natomiast w usłudze Polsat Box Go.

