Ruch Chorzów pożegnał trzech zawodników

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Ruchu Chorzów

Letniowski, Wilak i Długosz opuszczają Niebieskich

Ruch Chorzów w całym sezonie PKO Ekstraklasy zdołał wygrać zaledwie sześć meczów. Niebiescy tym samym nie uniknęli spadku, tak samo jak piłkarze ŁKS-u Łódź oraz Warty Poznań. W spadkowiczu zanosi się na przebudowę zespołu, a pierwsze roszady zostały już potwierdzone.

Klub potwierdził rozstanie z Juliuszem Letniowskim, Wiktorem Długoszem oraz Filipem Wilakiem. Trójka graczy była wypożyczona odpowiednio z Widzewa Łódź, Rakowa Częstochowa oraz Lecha Poznań. 26-letni Letniowski zresztą znalazł nowego pracodawcę. Ofensywny pomocnik podpisał trzyletni kontrakt z Miedzią Legnica. Letniowski rozegrał 24 mecze i zdobył jedną bramkę, Długosz wystąpił w 12 spotkaniach, zaś Wilak uzbierał osiem meczów.

Nie jest jasna dalsza przyszłość zarówno Długosza, jak i Wilaka, którzy wracają do poprzednich klubów. Teraz, po zakończeniu okresu wypożyczeń, Ruch Chorzów będzie musiał znaleźć nowe rozwiązania kadrowe, żeby kontynuować rozwój i dążyć do powrotu do Ekstraklasy.

ℹ️ Wiktor Długosz, Juliusz Letniowski i Filip Wilak nie będą dłużej reprezentować barw Ruchu.



Dziękujemy za czas spędzony przy Cichej i grę dla Niebieskich. Życzymy powodzenia na dalszej piłkarskiej drodze 🤝



Więcej➡️ https://t.co/k6X33NsztG pic.twitter.com/EfeccVZPmQ — Ruch Chorzów (@RuchChorzow1920) June 2, 2024

Pobyt Niebieskich w piłkarskiej elicie zamknął się na jednym sezonie. Szkoleniowiec Janusz Niedźwiedź nie uratował zespołu przed spadkiem, a jego umowa obowiązuje do 30 czerwca 2025 roku.