PressFocus Na zdjęciu: Pavol Stano

Górnik Łęczna ma nowego napastnika

Górnik Łęczna bardzo dobrze rozpoczął nowy sezon Betclic 1. ligi. Piłkarze Pavola Stano po dotychczasowych czterech meczach mają na swoim koncie aż 10 punktów, a jedyna strata oczek przydarzyła się w starciu z ŁKS-em Łódź, gdy łęcznianie na własnym obiekcie podzielili się punktami i zakończyli mecz wynikiem 1:1.

Niemniej trzeba przyznać, że tak imponujący start Górnika jest sporym zaskoczeniem, bowiem wielu spodziewało się, że owszem, będą oni walczyć o miejsca barażowe, ale nie w tak dobry i wręcz spektakularny sposób. Wiadomo jednak, że to dopiero początek sezonu i wciąż długa droga przed całym zespołem. Od dzisiaj będzie w niej pomagał jednak nowy napastnik, a mianowicie Marcel Masar.

Jest to 18-letni napastnik rodem ze Słowacji, który ostatnio związany był z młodzieżowymi zespołami Spartaka Trnava. W młodzieżowej lidze do lat 19 w 51 spotkaniach zdobył on 11 bramek. Masar ma na swoim koncie także 10 spotkań i 1 bramkę na poziomie 2. ligi słowackiej w barwach Dynamo Malzenice. Z Górnikiem Łęczna podpisał umowę do końca czerwca 2025 roku z opcją przedłużenia o kolejne 12 miesięcy.

