GKS Katowice w ostatnich 10 spotkaniach Fortuna 1 Ligi wygrał tylko raz, co doprowadza do wściekłości kibiców

Goal.pl ustalił, że na dzisiaj nie ma tematu zmiany szkoleniowca w klubie z Bukowej

Rafał Górak prowadzi GieKSę od czerwca 2019 roku, z którą w sezonie 2020/2021 wywalczył awans z 2 do 1 Ligi

GKS Katowice z wściekłością po meczu z Wisłą

GKS Katowice jest już poza Ekstraklasą blisko 20 lat. W związku z tym, że trwają intensywne prace nad powstaniem nowej areny dla Trójkolorowych, to występy katowiczan w elicie są jeszcze bardziej wyczekiwane przez kibiców. Buńczucznych zapowiedzi przed startem sezonu ze strony władz klubu nie było. Aczkolwiek prezes Krzysztof Nowak dał sygnał, że GieKSa ma grać co najmniej o miejsce premiowane grą w barażach, o czym była mowa między innymi w rozmowie z serwisem Goal.pl.

Na dzisiaj katowicka ekipa plasuje się na 12. pozycji w tabeli Fortuna 1 Ligi. Ma sześć punktów przewagi nad strefą spadkową i tyle samo oczek straty do zajmującego szóste miejsce Górnika Łęczna. Przed reprezentacyjną przerwą w klubie z Katowic było nerwowo, na co wpływ miała seria ośmiu spotkań bez wygranej. W tym czasie GieKSa poniosła bolesne porażki między innymi z: Zagłębiem Sosnowiec (0:1) i Lechią Gdańsk (1:5).

Goal.pl ustalił, że po nieudanych dla katowiczan spotkaniach, był już rozważany plan B, co nie wydaje się niczym spektakularnym. Co prawda do żadnych konkretów finalnie nie doszło. Niemniej rozmowy z trenerem Marcinem Broszem zostały podjęte. Były selekcjoner młodzieżowej reprezentacji Polski do lat 19, miał dzielić się swoimi spostrzeżeniami między innymi na temat filozofii gry. Tym samym zgodnie z tym, co było przekazane w trakcie niedzielnego “Cafe Futbol” na antenie Polsatu Sport, doświadczony szkoleniowiec prowadził rozmowy z dwoma klubami po zakończeniu współpracy z Polskim Związkiem Piłki Nożnej. Pod koniec września był sondowany przez Ruch Chorzów, a 1,5 miesiąca później przez katowicką GieKSę.

Rafał Górak może być (względnie) spokojny

Finalnie można stwierdzić, że posadę trenera Rafała Góraka uratowało zwycięstwo z GKS-em Tychy (1:0) w ostatnim spotkaniu przed reprezentacyjną przerwą. Nie jest to jednak jedyny czynnik, mający wpływ na pozostanie doświadczonego trenera na stanowisku. Drugim jest ważność aktualnego kontraktu 50-latka. Ten obowiązuje do końca czerwca 2024 roku. W związku z tym przedterminowe rozwiązanie umowy wiązałoby się z dodatkowymi kosztami dla klubu, na co dzisiaj GieKSa nie może sobie pozwolić. Tym bardziej że wiadomo, że klub z Katowic od miasta w 2024 roku nie otrzyma więcej środków, niż to miało miejsce w 2023 roku. Była to suma ponad 17 milionów złotych. Niemniej do podziału na kilka sekcji (oprócz męskiej sekcji piłki nożnej, także kobieca oraz siatkówka i hokej na lodzie – przyp. red). Godne uwagi jest natomiast to, że żadnej ingerencji w pracę władz GKS-u nie było ze strony właściciela klubu, którym jest miasto. Tym samym nie było żadnych sugestii związanych z ewentualnym zwolnieniem trenera Góraka czy jego pozostawieniem. Jednocześnie słyszymy, że prezes Nowak byłby szczęśliwy, gdyby aktualny trener GieKSy wypełnił swoją umowę do końca.

Po starciu z Wisłą Kraków jednak znów nerwowo zrobiło się w szeregach klubu z Katowic. GieKSa rozegrała bardzo dobre spotkanie przy Reymonta, prowadząc przez dużą część spotkania 2:1. Nie brakuje głosów, że było to najlepsze spotkanie katowiczan od pamiętnego występu przeciwko Ruchowi Chorzów. GKS wygrał wówczas jednym golem (2:1). W pewnym momencie jednak kibice gospodarzy wzięli sprawy w swoje ręce. Odpalili fajerwerki i po dłuższej przerwie katowicka drużyna nie wróciła już do gry na takim poziomie, jak to miało miejsce wcześniej.

Kibice mają już dość

Kibice na różnych forach internetowych i na portalach społecznościowych mieli natomiast pretensje nie tyle do zawodników, ile bardziej do trenera. W końcówce zawodów zdecydował się na trzy zmiany w jednym momencie. Zdaniem fanów samo wprowadzenie zawodników nie było złym rozwiązaniem, ale w ostatnich fragmentach gry można było to rozłożyć w czasie. Krótkimi przerwami wybijać z rytmu przeciwnika. Tym samym GieKSie zabrakło trochę wyrachowania, aby osiągnąć spektakularny sukces. Byłaby nim pierwsza wygrana katowickiej drużyny w Krakowie na stadionie Wisły od 1997 roku. To ma duży wpływ na dyskredytowanie szkoleniowca w różnych wpisach kibiców.

Ślepy prezes, udający, że wszystko jest w porządku, i trener, pozbawiony honoru i kurczowo trzymający się stołka… pic.twitter.com/up8zXSqfS5 — GieKSa (@19GieKSa64) November 25, 2023

Ogólnie z klubu wybrzmiewa narracja, że tak naprawdę nie tyle Wisła pokonała GKS, ile fani Białej Gwiazdy wygrali krakowskiej ekipie spotkanie. Po dwóch przerwach w grze, dzięki nim sytuacja zmieniła się o 180 stopni. Finalnie, to katowiczanie opuszczali plac gry ze spuszczonymi głowami.

Sympatycy katowiczan byli z kolei po meczu do tego stopnia wściekli, że wyrażali swoje niezadowolenia już nie tylko w kierunku szkoleniowca drużyny, ale nawet prezesa klubu. Zarzucali mu brak odwagi, aby podjąć gwałtowny ruch. Jasne jest, że przed spotkaniem z Arką do zmiany trenera na pewno nie dojdzie. Mimo tego, że optymizm w zespole upadł. Co będzie przed kolejnymi spotkaniami, czas pokaże. Realny scenariusz zakłada natomiast analizę sytuacji po ostatnim występie GieKSy w 2023 roku, czyli po spotkaniu z Chrobrym Głogów.

Zimowe zgrupowanie w Polsce

Wiadomo natomiast, że do rundy wiosennej GKS nie będzie przygotowywać się na zagranicznym zgrupowaniu, jak to miało miejsce w styczniu tego roku. Oszczędności miały wpływ na decyzję o tym, że drużyna będzie przygotowywać się do kluczowych spotkań na swoich obiektach w kraju.

