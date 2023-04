fot. PressFocus Na zdjęciu: Podbeskidzie Bielsko-Biała - Bruk-Bet Termalica

Podziałem punktów zakończyła się potyczka Podbedskidzia z Bruk-Betem Termaliką

Podbeskidzie zaliczyło dwunasty, a ekipa Radoslava Lata trzynasty remis w sezonie

Obie drużyny dzieli różnica siedmiu oczek w tabeli

Podbeskidzie – Bruk-Bet Termalica: cztery gole przy Rychlińskiego

Podbeskidzie Bielsko-Biała i Bruk-Bet Termalica to dwie drużyny, które walczą w tym sezonie co najmniej o miejsce premiowane barażami o awans do Ekstraklasy. W niedzielne popołudnie obie ekipy zmierzyły się ze sobą w bezpośrednim starciu, w którym nie brakowało emocji.

W pierwszej odsłonie padły trzy gole. Wynik rywalizacji został otwarty już w 19. minucie, gdy na prowadzenie gospodarzy wyprowadził Roman Goku. Podbeskidzie wykorzystało jednocześnie świetną kontrę.

Po stracie bramki niecieczanie szybko wzięli się solidniej do pracy i efekty były widoczne błyskawicznie. Najpierw w 24. minucie do wyrównania doprowadził Maciej Ambrosiewicz. Z kolei w 31. minucie na prowadzenie Bruk-Bet Termalikę wyprowadził Andrej Kadlec. Do przerwy było 2:1 dla gości.

W drugiej połowie padł natomiast tylko jeden gol. Jego autorem był Jeppe Simonsen w 50. minucie. Mimo że obie drużyny miały jeszcze sporo czasu na zmianę rezultatu, to wynik nie uległ już zmianie. Oba zespoły podzieliły się punktami.

W następnej kolejce drużyna Dariusza Żurawia zmierzy się na wyjeździe z Górnikiem Łęczna, Z kolei Bruk-Bet Termalica u siebie zmierzy się z Zagłębiem Sosnowiec.