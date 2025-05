Duże zmiany w Wiśle Kraków? To bardzo prawdopodobne! [NASZ NEWS]

Piotr Front / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Wisły Kraków

Porażka boli, ale klub wciąż jest w grze

W ostatnim meczu Wisła Kraków (niespodziewanie) przegrała u siebie z Wisłą Płock 1:3, komplikując nieco swoją sytuację w tabeli. Nie na tyle jednak, aby wypaść poza strefę barażową. „Biała Gwiazda” wciąż znajduje się na pozycji gwarantującej jej walkę o Ekstraklasę. Na ostatnim meczu ligowym pojawiło się 30 tysięcy ludzi, co pokazuje jak wielkim zapleczem kibicowskim dysponuje ten klub.



Z punktu widzenia frekwencji Wisła to czołówka Ekstraklasy. Nieczęsto zdarza się bowiem, aby na jednym meczu aż 30 tysięcy ludzi zakładało koszulki ukochanego klubu. A słowo „koszulki” ma tu ogromne znaczenie, bo z informacji goal.pl wynika, że w najbliższym czasie może tutaj dojść do bardzo istotnej zmiany.

Zmiana partnera technicznego bardzo prawdopodobna

O co chodzi? Partnerem technicznym Wisły Kraków jest obecnie firma Macron, ale ten kontrakt wygasa w czerwcu tego roku. A czy ta współpraca będzie kontynuowana? Z informacji goal.pl wynika, że w tym momencie niewiele na to wskazuje. Jak słyszymy, zmiana na tym polu jest bardzo prawdopodobna, choć w tym momencie jeszcze nie przesądzona.



Niemniej kibice Wisły mogą się spodziewać tego, że w przyszłym sezonie koszulka ich ukochanego klubu będzie już przygotowana przez inny podmiot. Jeśli do tego dojdzie, to będzie to oznaczało zmianę po pięciu latach, bo Macron ubierał krakowski klub od lata 2020 roku, gdy zastąpił na tym polu firmę adidas.