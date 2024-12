Piłkarz Wisły Kraków wyłączony z gry na pół roku

Dawid Olejarka doznał kontuzji chrząstki stawowej w kolanie i nie wystąpi już w rundzie wiosennej - przekazał Samuel Szczygielski z serwisu Meczyki.pl. Piłkarz jest wypożyczony z Wisły Kraków do Znicza Pruszków.

PressFocus Na zdjęciu: Stadion Wisły Kraków

Dawid Olejarka kontuzjowany

Dawid Olejarka nie miał szans na regularną grę w Wiśle Kraków, dlatego we wrześniu zdecydował się na wypożyczenie do Znicza Pruszków. W pierwszej rundzie sezonu 2024/2025 w Betclic 1. Lidze 22-letni pomocnik rozegrał dziewięć spotkań, w których dwukrotnie trafił do siatki rywali. Dodatkowo zapisał na swoim koncie dwie asysty.

W poniedziałek Samuel Szczygielski poinformował, że zawodnika czeka dłuższa przerwa w grze. Okazuje się, że Olejarka zmaga się z kontuzją chrząstki stawowej w kolanie i przewiduje się, że powrót do pełni zdrowia będzie możliwy za pół roku. W związku z tym, obecny sezon z pewnością będzie dla niego stracony.

Olejarka trafił do Białej Gwiazdy w 2023 roku ze Stali Rzeszów, po bardzo udanym sezonie, po którym wzbudził zainteresowanie słynnego klubu. Wcześniej występował w barwach Radomiaka i rezerw Legii Warszawa. Później nie udało mu się przenieść dobrej formy na Reymonta, a jego występy w stolicy województwa małopolskiego nie spełniły oczekiwań. Jego umowa z krakowską Wisłą obowiązuje do końca czerwca 2026 roku.