Czubak kuszony przez Belgów. To klub, który pilnie potrzebuje napastnika [NASZ NEWS]

Karol Czubak to jeden z najlepszych strzelców 1. ligi od kilku lat. Napastnik Arki Gdynia wzbuda od dawna zainteresowanie mocniejszych klubów. Ostatnio pojawiły się informacje, że Polaka widziałby u siebie zespół z Belgii. Goal.pl ustalił o który dokładnie chodzi.

Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Karol Czubak

Ma szansę na koronę króla strzelców

Karol Czubak ma po rundzie jesiennej 14 bramek na koncie i realną szansę na koronę króla strzelców. Napastnik Arki Gdynia od dawna prezentuje równą, dobrą formę, wzbudzając zainteresowanie mocniejszych klubów. Do tej pory nikt go z Gdyni nie wyrwał. Czy to się zmieni?



Kilka dni temu Jerzy Chwałek z “Super Expressu” poinformował, że Czubaka chce sprowadzić jeden z belgijskich klubów. Dziennikarz nadmienił, że Belgowie oferują Arce 750 tysięcy euro. Z ustaleń goal.pl wynika, że tym klubem jest Kortrijk, zajmujący przedostatnie miejsce w lidze.

Napastnik potrzebny od zaraz

Rzut oka na kadrę tego klubu wystarczy, żeby stwierdzić, że napastnik faktycznie by im się przydał. Kortrijk ma drugi najgorszy atak w lidze, bo zespół strzelił tylko 17 bramek. Jedynie Standard Liege pod tym względem jest gorszy (15). Owszem, hiszpański napastnik Nacho Ferri ma w 19 meczach 6 goli, a więc przyzwoity wynik, ale pozostali, delikatnie mówiąc, skutecznością nie grzeszą.



Pytanie tylko, czy Belgom uda się przekonać Arkę i Czubaka. Gdy pojawiły się pierwsze wieści o zainteresowaniu z tego kraju to narracja płynąca z Gdyni była taka, że nie ma szans na sprzedaż najlepszego snajpera. Słyszymy jednak, że Kortrijk jest mocno zdesperowane, aby sprowadzić Polaka.



Ogólny dorobek Czubaka w 1. lidze to 134 mecze, 64 gole i 16 asyst. A jako piłkarz Arki Czubak rozegrał 130 spotkań, w których strzelił 66 bramek i zaliczył 16 asyst.