PressFocus Na zdjęciu: Dominik Połap

Remis w meczu Chrobry Głogów – GKS Tychy

Zmagania w 4. kolejce rozgrywek Betclic 1. Ligi rozpoczęliśmy od wizyty w województwie dolnośląskim. To właśnie tam doszło do starcia Chrobrego Głogów z GKS-em Tychy. Gospodarze przystępowali do tej rywalizacji po porażce z Wisłą Płock (1:2). Drużyna Dariusza Banasika natomiast w ostatniej serii gier zremisowali z Wartą Poznań (1:1).

Pierwsza odsłona rywalizacji w Głogowie była wyrównana. Choć według statystyk, była z delikatnym wskazaniem na GKS Tychy. To goście mieli przewagę w posiadaniu piłki, a także strzałach. Jednak zarówno jedni jak i drudzy nie potrafili strzelić gola. Obie drużyny zatem schodziły na przerwę z bezbramkowym rezultatem, a kibice mieli nadzieje na lepszą drugą część gry.

Po przerwie rywalizacja nie uległa zmianie. Ba, można stwierdzić, że była gorsza niż ta przed przerwą. Co prawda , zespoły tworzyły sobie akcje strzeleckie, ale tego dnia szwankowała u nich skuteczność. Wynik nie uległ zmianie, zatem mecz skończył się podziałem punktów.

Chrobry Głogów w kolejny spotkaniu zmierzy się na wyjeździe ze Stalą Stalowa Wola. GKS Tychy natomiast ugości na własnym obiekcie Odrę Opole.

Chrobry Głogów – GKS Tychy 0:0

Sprawdź także: Veljko Nikitović o trudnym 2017 roku. “Nie chciałem gasić światła” [WYWIAD]