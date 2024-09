PressFocus Na zdjęciu: Piotr Plewnia

Kolejne zwolnienie w Betclic 1. lidze?

Posady trenerskie w tym sezonie PKO Ekstraklasy oraz Betclic 1. ligi są niezwykle gorące. Tylko na zapleczu Ekstraklasy do tej pory pracę straciło aż pięciu szkoleniowców. Mowa tu o Piotrze Jacku – Warta Poznań, Rafale Smalcu – Polonia Warszawa, Dariuszu Banasiku – GKS Tychy, Wojciechu Łobodzińskim – Arka Gdynia, Januszu Niedźwiedziu – Ruch Chorzów, a teraz okazuje się, że ze stanowiskiem pierwszego szkoleniowca może pożegnać się kolejny trener.

Według informacji przekazanych przez Samuela Szczygielskiego z portalu “Meczyki.pl”, przesądzona jest już przyszłość Piotra Plewni w Chrobrym Głogów. Były szkoleniowiec m.in. Odry Opole po roku pracy w klubie ma się z nim pożegnać przez bardzo słabe wyniki. O wszystkim miała przesądzić piątkowa domowa porażka z Polonią Warszawa. Jak przekazał dziennikarz, klub z Dolnego Śląska już szuka następców i sonduje rynek.

Do tej pory Chrobry Głogów wygrał tylko jedno spotkanie. Był to mecz z beniaminkiem, Pogonią Siedlce. Poza tym bilans zespołu Piotra Plewni to dwa remizy i pięć porażek. Sama gra również jest daleka od ideału. Aktualnie drużyna zajmuje 15. – ostatnie bezpieczne miejsce w tabeli Betclic 1. ligi. Za dwa tygodnie zmierzą się oni ze Zniczem Pruszków.

