Wisła Kraków to jeden z kilku pretendentów do awansu do Ekstraklasy w sezonie 2022/2023. Podopieczni Radosława Sobolewskiego w 2023 roku przez długi czas szli jak burza w kierunku powrotu do elity. W trakcie minionego weekendu potknęli się jednak w Gliwicach w meczu z Ruchem Chorzów. Dziennikarz Mateusz Borek prognozuje, że sobotnia potyczka Białej Gwiazdy z Chojniczanką Chojnice może być dla krakowskiej drużyny decydująca w kontekście walki o awans.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Wisły Kraków

Wisła Kraków walczy w tym sezonie o awans do Ekstraklasy

Na temat zbliżającej się potyczki Białej Gwiazdy z Chojniczanką Chojnice głos zabrał Mateusz Borek

Znany dziennikarz przedstawił niepokojącą prognozę w sprawie walki krakowskiej drużyny o awans

Borek o Wiśle Kraków

Wisła Kraków po rozegraniu 28 kolejek ligowych w Fortuna 1 Lidze plasuje się na trzeciej pozycji w tabeli. Biała Gwiazda aktualnie legitymuje się bilansem 48 oczek, tracąc dwa punkty do drugiego Ruchu Chorzów i aż osiem oczek do pierwszego ŁKS-u.

W trakcie audycji “Zebranie Zarządu” na Kanale Sportowy na temat walki krakowskiej drużyny o powrót do Ekstraklasy wypowiedział się dziennikarz Mateusz Borek. – Wisła Kraków gra bardzo ważny mecz z Chojniczanką. Kluczem w tym spotkaniu będzie zwycięstwo. Nawet jeśli była porażka z Ruchem, mogło się nie udać, a miało się fantastyczną passę, to trzeba potrafić wrócić. Ważne jest, aby wrócić do tego, co było przed spotkanie z Ruchem. Trzeba się zresetować po tym meczu. Jeśli to się nie uda, to może być koniec marzeń o Ekstraklasie dla Wisły – mówił znany żurnalista w rozmowie z jednym z kibiców Wisły w audycji na Kanale Sportowym.

13-krotni mistrzowie Polski mają przed sobą trudny terminarz, bo w najbliższy weekend zagrają z czerwoną latarnią rozgrywek Chojniczanką Chojnice. W następnych kolejkach na drodze Wisły staną: ŁKS, Bruk-Bet Termalica, Podbeskidzie Bielsko-Biała, czy Zagłębie Sosnowiec i Górnik Łęczna.

