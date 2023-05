PressFocus Na zdjęciu: Jakub Błaszczykowski (Wisła Kraków)

Wisła Kraków pokonała Podbeskidzie Bielsko-Biała 3:0

W 83. minucie na boisku pojawił się Jakub Błaszczykowski

108-krotny reprezentant Polski wrócił do gry po 637 dniach przerwy

Wisła Kraków. Błaszczykowski wraca po długiej kontuzji

Wisła Kraków rozbiła Podbeskidzie Bielsko-Biała. Biała Gwiazda strzeliła trzy gole – dubletem popisał się Angel Rodado, a jedna bramkę zdobył Dawid Szot. W 83. minucie miało miejsce niezwykle istotne wydarzenie – na murawie pojawił się Jakub Błaszczykowski, który wrócił do gry po 637 dniach przerwy spowodowanej poważną kontuzją kolana.

W pomeczowej rozmowie, przeprowadzonej przez Marcina Feddka ze stacji Polsat Sport, Błaszczykowski wypowiedział się nie tylko na temat spotkania, ale także poruszył temat swojego powrotu do Polski i zbliżającego się końca kariery.

– Nie chciałbym przekładać swoich celów ponad drużynę. Najważniejsze jest to, że zdobyliśmy trzy punkty. To cieszy w pierwszej kolejności. Na drugim miejscu jest moja satysfakcja, że po raz kolejny sobie udowodniłem, że można.

– Dziękuje kibicom. Od kiedy wróciłem do polski, na każdym stadionie czułem, że kibice czują do mnie sympatię. To coś pięknego, to pokazuje, że sport łączy. Ludzie potrafią docenić pewne wartości, i to, że ktoś przez tyle lat reprezentuje kraj. Mogę im tylko za to podziękować.

Jakub Błaszczykowski wrócił na boisko ❗



Były kapitan reprezentacji Polski po raz ostatni wystąpił w spotkaniu Wisły Kraków w sierpniu 2021 roku. pic.twitter.com/vlWIrzRl4c — Polsat Sport (@polsatsport) May 20, 2023

– Radość z piłki zostanie do końca życia. Jednak pewnych rzeczy nie jestem w stanie oszukać. Te dwa lata mi pokazały, że mój charakter nigdy nie pozwoli mi się poddać, ale powoli zbliża się ten moment, żeby powiedzieć pas.