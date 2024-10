fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Mariusz Jop

Wisła Płock mecze z Wisłą Kraków zaczyna niedzielne granie w Betclic 1. Lidze

Wisła Kraków po zmianie trenera wydawało się, że szybko zaadoptowała się do nowych realiów. Biała Gwiazda pod wodzą Mariusza Jopa kroczyła od zwycięstwa do zwycięstwa. W końcu jednak przyszedł mecz z Górnikiem Łęczna i piękna passa 13-krotnych mistrzów Polski dobiegła końca. Jednocześnie krakowska drużyna przystąpi do potyczki po przegranej (0:1). Z kolei w całkiem niezłych nastrojach przystąpią do rywalizacji gracze Wisły Płock, będący bez porażki w lidze od 26 sierpnia.

w poprzedniej kampanii w obu potyczkach między Wisłą Płock a Wisłą Kraków miały miejsce remisy. Nafciarze u siebie zremisowali 1:1. Z kolei na arenie w Krakowie miał miejsce rezultat 0:0.

Gospodarze przystąpią do potyczki bez swojego motoru napędowego. Wisła Płock będzie musiała radzić sobie bez Dani Pacheco. Z kolei w szeregach 13-krotnych mistrzów Polski nie będą mogli zagrać: Josep Colley, Alan Uryga, Rafał Mikulec czy Bartosz Talar.

Betclic 1. Liga. Składy na mecz Wisła Płock – Wisła Kraków

Wisła Płock: Gostomski – Edmundsson, Haglind-Sangre, Szymański, Niepsuj, Hiszpański, Jimenez, Kun, Pomorski, Sekulski, Tomczyk

Wisła Kraków: Letkiewicz – Kiakos, Kutwa, Biedrzycki, Jaroch, Igbekeme, Carbo, Alfaro, Rodado, Baena, Zwoliński.

