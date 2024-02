PressFocus Na zdjęciu: Bartosz Jaroszek

Oficjalnie: Bartosz Jaroszek przedłużył kontrakt z GKS-em Katowice

GKS Katowice w środę ogłosił przedłużenie współpracy z Bartoszem Jaroszkiem. Klub za pośrednictwem oficjalnej strony klubowej poinformował, że nowa umowa 29-latka będzie obowiązywała do 30 czerwca 2025 roku. Obie strony zawarły w umowie opcje przedłużenia o kolejny rok.

– Bardzo się cieszę, że Klub wyszedł z taką inicjatywą i doszło do podpisania nowej umowy. W tym momencie nie wyobrażam sobie, bym był w innym miejscu. Podpisuję się pod tym projektem obiema rękami. Mam nadzieję, że jeszcze w tym sezonie damy naszym kibicom wiele powodów do radości. Nasza szatnia jest budowana od kilku sezonów i ma swoje DNA. Bardzo się lubimy i darzymy dużym szacunkiem. Spędzamy ze sobą dużo czasu także poza boiskiem. Myślę, że to jest wartość dodana naszej drużyny i przyniesie same korzyści – powiedział piłkarz na łamach oficjalnej strony.

Bartosz Jaroszek w obecnie trwającej kampanii rozegrał 11 spotkań w koszulce GKS-u Katowice.

