Konrad Swierad/Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Arki Gdynia

Tabela wygląda całkiem dobrze

Arka Gdynia dokonała niedawno zmiany trenera, choć sama roszada została ustalona już wcześniej. Nowym szkoleniowcem klubu został Dawid Szwarga i to na jego barkach będzie spoczywać misja awansu do Ekstraklasy. Obecnie gdynianie są na drugim miejscu, tracąc pięć punktów do Termaliki. Z kolei trzecia w zestawieniu Miedź traci do Arki dwa punkty.

Zobacz także: skróty meczów Arki (VIDEO)

Do debiutu byłego szkoleniowca Rakowa dojdzie dopiero na wiosnę, natomiast zimą Dawid Szwarga będzie poznawał zespół i rozglądał się za wzmocnieniami. Z informacji GOAL.pl wynika, że jeden z tropów prowadzi do Częstochowy. Jak usłyszeliśmy w kulisach, Szwarga bardzo chętnie widziałby u siebie Bena Ledermana.

Umowa kończy się już latem, ale…

24-letni defensywny pomocnik miał w Rakowie świetny okres (był nawet powoływany do reprezentacji Polski), ale to już raczej przeszłość. Ostatnio jeśli gra, to tylko ogony, gołym okiem widać, że nie jest piłkarzem, od którego Marek Papszun zaczynałby skład. Były piłkarz La Masii zaliczył w tym sezonie tylko 4 występy w Ekstraklasie. Rozegrał 6 procent możliwych minut w podstawowym składzie i 9 procent możliwych w ogóle.



Nietrudno sobie zatem wyobrazić, że dalsza współpraca Bena z Rakowem stoi pod znakiem zapytania. Umowa urodzonego w Los Angeles piłkarza obowiązuje do lata 2025 roku, z opcją przedłużenia przez klub o rok.