PressFocus Na zdjęciu: Zagłębie Sosnowiec

Zagłębie Sosnowiec Lechia Gdańsk Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 1 września 2023 14:09 .

Zagłębie Sosnowiec – Lechia Gdańsk, typy i przewidywania

Zagłębie Sosnowiec w 7. kolejce Fortuna 1 Ligi na własnym obiekcie będzie gościć Lechię Gdańsk. Zagłębiacy nadal czekają na pierwsze zwycięstwo w kampanii 2023/2024 i wydaje się, że w ten weekend będzie o nie bardzo trudno. Budowlani bowiem mają jeden cel – wspinanie się w górę tabeli i błyskawiczny powrót do PKO BP Ekstraklasy.

Gospodarze są w kompletnej rozsypce, co postarają się wykorzystać zdecydowanie lepiej dysponowani goście. Nasz typ: wygrana Lechii Gdańsk.

STS 2.55 Zwycięstwo Lechii Gdańsk Przejdź do STS

Zagłębie Sosnowiec – Lechia Gdańsk, sytuacja kadrowa

W drużynie gospodarzy na pewno nie zagrają kontuzjowani Antonio Pavić oraz Marcel Ziemann, a Marek Fabry dochodzi do pełnej sprawności po urazie stawu skokowego i jest nadzieja, że w niedzielę będzie do dyspozycji trenera Artura Derbina. Zespół gości z kolei nie narzeka na żadne absencje, ponieważ ostatnie problemy zdrowotne Dawida Bugaja okazały się niegroźne.

Zagłębie Sosnowiec – Lechia Gdańsk, ostatnie wyniki

Zagłębie Sosnowiec pomimo przeprowadzenia bardzo ciekawych transferów (przynajmniej na papierze) notuje fatalny start sezonu będąc na przedostatnim miejscu w tabeli.. Zagłębiacy nie zaliczyli jeszcze zwycięstwa w kampanii 2023/2024, a ostatnio bezbramkowo zremisowali z Odrą Opole oraz przegrali 1:2 z Podbeskidziem Bielsko-Biała.

Lechia Gdańsk natomiast z dziesięcioma punktami na koncie dobija się do ligowej czołówki. Biało-Zieloni w dwóch poprzednich kolejkach zainkasowali trzy oczka – wygrana 3:0 z Podbeskidziem Bielsko-Biała i porażka 0:2 z Resovią Rzeszów.

Zagłębie Sosnowiec – Lechia Gdańsk, historia

Jeśli przeanalizujemy pięć poprzednich meczów pomiędzy tymi zespołami, to odnotujemy trzy zwycięstwa Lechii Gdańsk, jedną wygraną Zagłębia Sosnowiec i jeden remis. Należy jednak zaznaczyć, że większość tych spotkań miało miejsce prawie dziesięć lat temu.

Zagłębie Sosnowiec – Lechia Gdańsk, kursy bukmacherskie

Nieznacznym faworytem niedzielnego starcia są goście. Kurs na wygraną Zagłębia Sosnowiec wynosi około 2.70, a typ na zwycięstwo Lechii Gdańsk to mniej więcej 2.55. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na około 3.30. Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to możesz skorzystać z zakładu bez ryzyka do 100 zł, który znajdziesz w STS. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w STS kod promocyjny GOAL.

Zagłębie Sosnowiec – Lechia Gdańsk, przewidywane składy

Zagłębie: Kos – Jończy, Bykov, Dalić – Wrzesiński, Bonecki, Rozwandowicz, Zielonka – Camara, Valencia – Biliński

Lechia: Sarnavskyi – Bugaj, Chindris, Olsson, Conrado – Kapić, Biegański, Zhelizko – Mena, Fernandez, Piła

Zagłębie Sosnowiec – Lechia Gdańsk, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? zwycięstwem Zagłębia 8% remisem 0% zwycięstwem Lechii 92% 13 + Głosy Oddaj swój głos: zwycięstwem Zagłębia

remisem

zwycięstwem Lechii

Zagłębie Sosnowiec – Lechia Gdańsk, transmisja meczu

Spotkanie pomiędzy Zagłębiem Sosnowiec a Lechią Gdańsk w ramach siódmej kolejki Fortuna 1 Ligi będzie transmitowane na kanale telewizyjnym Polsat Sport. Na sędziego głównego tego pojedynku mianowano Sebastiana Krasnego. Pierwszy gwizdek już w najbliższą niedzielę, 3 września o godz. 12:40.

Zakład bez ryzyka 100 zł w STS z kodem GOAL Największy polski bukmacher Sprawdź +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin Pełen reg

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.