Zagłębie Sosnowiec – Górnik Łęczna: typy, kursy, zapowiedź (12.04.2024)

Zagłębie Sosnowiec - Górnik Łęczna: typy i kursy na mecz Fortuna 1 Ligi. Kto zwycięży w tym starciu? Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji w Sosnowcu już w piątek (12 kwietnia) o godzinie 18:00.

Na zdjęciu: Maciej Gostomski

Zagłębie Sosnowiec Górnik Łęczna Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 11 kwietnia 2024 19:08 .

Zagłębie – Górnik, typy bukmacherskie

Zmagania 27. kolejki rozgrywek Fortuna 1 Ligi zainauguruje spotkanie Zagłębia Sosnowiec z Górnikiem Łęczna. Będzie to spotkania autsajdera rozgrywek z zespołem, który realnie walczy o awans do Ekstraklasy. Ja spodziewam się w Sosnowcu jednostronnej rywalizacji na korzyść gości. Moim zdaniem trzy punkty zgarnie zespół prowadzony przez Pavola Stano. Mój typ: wygrana Górnika Łęczna

Superbet 2.35 wygrana Górnika Łęczna Zagraj!

Zagłębie – Górnik, ostatnie wyniki

Zagłębie Sosnowiec w tym sezonie prezentuje się poniżej oczekiwań i prawdopodobnie w przyszłym roku drużyna będzie występowała na poziomie 2. ligi. Drużyna obecnie prowadzona przez Marka Saganowskiego w pięciu ostatnich spotkaniach zaliczyła dwa remisy (1:1 z Odrą Opole i 1:1 z Termaliką), a także poniosła aż trzy porażki (0:4 z Lechią Gdańsk, 0:1 z Karwiną w sparingu oraz 0:4 z GKS-em Katowice).

Górnik Łęczna natomiast notuje serię dwóch wygranych z rzędu (3:2 z Resovią i 2:0 z Podbeskidziem). Wcześniejsze trzy mecze drużyny Pavola Stano zakończyły się jednym remisem (1:1 ze Zniczem Pruszków), a także dwoma porażkami (1:2 z Wisłą Płock i 2:4 z Widzewem Łódź w sparingu).

Zagłębie – Górnik, historia

W tym sezonie drużyny rywalizowały ze sobą na początku października. Wówczas na obiekcie w Łęcznej padł wynik 1:1. W poprzedniej kampanii rywalizacja Zagłębia z Górnikiem również kończyła się remisem.

Zagłębie – Górnik, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów, faworytem piątkowej rywalizacji jest Górnik Łęczna. Jeśli rozważasz typ na wygraną drużyny Pavola Stano, to kursy na takie zdarzenie oscylują w granicach 2.25 – 2.35. Natomiast na zwycięstwo Zagłębia Sosnowiec sięgają nawet 3.20. Przy okazji tego meczu warto zapoznać się z ofertą bukmachera Superbet. Kod do Superbet na darmowy zakład 35 zł to GOAL.

Zagłębie – Górnik, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Zagłębia Sosnowiec 100% remisem 0% wygraną Górnika Łęczna 0% 5 + Głosy Oddaj swój głos: wygraną Zagłębia Sosnowiec

remisem

wygraną Górnika Łęczna

Zagłębie – Górnik, przewidywane składy

Zagłębie Sosnowiec: Kos – Remy, Rozwandowicz, Szostek – Caliński, Janota, Polyarus, Matynia – Bonecki, Biliński, Wrzesiński

Górnik Łęczna: Gostomski – Zbozień, Klemenz, Cisse – Młyński, Deja, Żyra, Gąska – Durmus, Łukasiak – Roginić

Zagłębie – Górnik, transmisja meczu

Spotkanie Zagłębia Sosnowiec z Górnikiem Łęczna nie będzie transmitowane w telewizji. Mecz będzie można obejrzeć wyłącznie na platformie Polsat Box Go. Początek rywalizacji w Sosnowcu już w piątek, 12 kwietnia, o godzinie 18:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.