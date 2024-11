fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Zagłębia Lubin

Zagłębie – Śląsk: typy bukmacherskie

Na zakończenie 14. kolejki PKO BP Ekstraklasy dojdzie do derbów z udziałem Zagłębie Lubin i Śląska Wrocław. Miedziowi mają zamiar wrócić na zwycięski szlak po dwóch meczach bez zwycięstwa. Jednocześnie trener Marcin Włodarski po raz pierwszy zaczął zmagać się z pewnego rodzaju kłopotami. WKS to natomiast czerwona latarnia rozgrywek, będąca jednak od trzech meczów bez porażki. W każdym razie pozycja w tabeli nie powinna mieć większego znaczenia w poniedziałkowy wieczór. Wrocławianie przegrali w sześciu z ostatnich 10 spotkań w roli gościa. Może to dawać do myślenia przed startem rywalizacji. Mój typ: Zagłębie wygra.

Zagłębie – Śląsk: ostatnie wyniki

Drużyna z Lubina przystąpi do swojej poniedziałkowej potyczki po cennej wygranej nad Wartą Poznań (3:0) w Pucharze Polski. Tym samym Zagłębie wróciło na zwycięskie tory po dwóch meczach bez wygranej w lidze. Właśnie w PKO BP Ekstraklasie podopieczni Marcina Włodarskiego zremisowali ze Stalą Mielec (0:0) i przegrali z Jagiellonią Białystok (1:3).

WKS jest z kolei zespołem niepokonanym od czterech spotkań. Śląsk w środku tygodnia nie dał szans Radomiakowi (3:0). Z kolei w lidze wrocławianie ostatnio zremisowali z Rakowem Częstochowa (0:0). Możliwe zatem, że WKS powoli wchodzi z dołka. Niemniej na wyjazdach w lidze Śląskowi nie idzie. Po raz ostatni triumfował 25 maja, pokonując właśnie Czerwono-niebieskich (2:1).

Zagłębie – Śląsk: historia

W poprzedniej kampanii goli w derbach nie brakowało. Zagłębie u siebie przegrało ze Śląskiem Wrocław (1:2). WKS z kolei na swoim stadionie nie dał rady Miedziowym (1:2). Ogólnie w pięciu ostatnich spotkaniach między oboma zespołami raz wygrał Śląsk, dwa razy Zagłębie i dwukrotnie miał miejsce remis.

Zagłębie – Śląsk: kursy bukmacherskie

Eksperci przekonują, że większe szanse na zwycięstwo mają gospodarze. Typ na zwycięstwo Zagłębia Lubin kształtuje się na poziomie 2.35-2.40. Remis oszacowano na 3.20-3.35. Z kolei rozwiązanie z wygraną Śląska Wrocław kształtuje się na poziomie 3.05-3.10. Przy okazji meczu ekip Marcina Włodarskiego i Jacka Magiery można zwrócić uwagę na ofertę bukmachera Superbet. Nasz kod bonusowy do Superbet to bonusy o łącznej wartości 3755 zł.

Zagłębie – Śląsk, typ kibiców

Zagłębie – Śląsk, przewidywane składy

Poważnie osłabieni do swojej potyczki podejdą gospodarze. Marcin Włodarski nie będzie mógł skorzystać z usług takich graczy jak: Kajetan Szmyt, Dawid Kurminowski, Cyprian Popielec czy Wojciech Szafranek. W drużynie z Wrocławia zabraknie natomiast Bartosza Głogowskiego.

Zagłębie – Śląsk, transmisja meczu

Poniedziałkową potyczkę w ramach 14. kolejki PKO BP Ekstraklasy będzie można zobaczyć w tradycyjnej telewizji oraz w internecie. Transmisja ze spotkania Zagłębie Lubin – Śląsk Wrocław zacznie się o godzinie 20:30 i będzie emitowana na antenach: CANAL+Sport 3 oraz CANAL+ 4K. Ponadto. Ponadto dostęp do rywalizacji zapewni platforma CANAL+ Online. Dostęp do niej można wykupić za pośrednictwem naszej strony. Wariant Super Sport gwarantuje dostęp nie tylko do wszystkich starć Ekstraklasy, ale także do spotkań elitarnej Ligi Mistrzów. Cena pakietu to 65 zł miesięcznie przy rozwiązaniu na rok.

