Zagłębie Lubin – Wisła Płock: typy, kursy, zapowiedź (18.02.2022)

Ekstraklasowe zmagania w 22. Kolejce rozpoczną się w Lubinie, gdzie Zagłębie podejmie Wisłę Płock. Obie drużyny nie wygrały jeszcze ani razu w rundzie wiosennej. Piątkowa konfrontacja to zatem doskonała okazja na przełamanie.

Zagłębie Lubin – Wisła Płock, typy i przewidywania

Ekstraklasa to mocno nieobliczalne rozgrywki. W związku z tym nie preferujemy obstawienia któregoś z klubów. Zamiast tego wolimy postawić na powyżej 2,5 bramki w meczu. W trzech ostatnich bezpośrednich konfrontacjach obejrzeliśmy bowiem łącznie aż dziesięć goli. Tym razem może być mniej spektakularnie, ale również interesująco.

Zagłębie Lubin – Wisła Płock, sytuacja kadrowa

Piotr Stokowiec nie będzie miał do dyspozycji dwóch zawieszonych graczy. Za nadmiar kartek pauzują Łukasz Poręba i Jakub Żubrowski. Maciej Bartoszek przy ustalaniu składu musi pominąć Damiana Warchoła. Znów Wiśle pomóc może zaś Rafał Wolski.

Zagłębie Lubin – Wisła Płock, ostatnie wyniki

Zdecydowanie nie tak w Lubinie wyobrażali sobie początek rundy wiosennej Ekstraklasy. Zagłębie zatrudniło Piotra Stokowca, który miał sprawić, że temat walki o utrzymanie zostanie zażegnany stosunkowo szybko. Tymczasem Miedziowi tuż po przerwie zimowej przegrali na własnym stadionie z Legią 1:3. Rehabilitacji nie było także tydzień później przeciwko Pogoni w Szczecinie. Rywal okazał się lepszy od Zagłębia (2:1).

Wisła przed rundą wiosenną była w bardziej komfortowej pozycji wyjściowej. Znajdowała się bowiem w górnej połowie tabeli. Pierwszy mecz po wielotygodniowej przerwie płocczanie rozegrali z Radomiakiem, który wówczas obronił swoją twierdzę i zremisowała 1:1. Później ekipa Macieja Bartoszka musiała uznać wyższość Piasta Gliwice u siebie (0:2).

Zagłębie Lubin – Wisła Płock, historia

Płocczanie od pewnego czasu bardzo lubią grać przeciwko drużynie z Lubina. W 2021 roku odbyły się trzy mecze, a Wisła wygrała każdy z nich. W dodatku do zera. Zespół ten pokonał Zagłębie 4:0 dwa razy z rzędu.

Zagłębie Lubin – Wisła Płock, kursy bukmacherów

Zagłębie Lubin – Wisła Płock, przewidywane składy

Zagłębie: Hładun; Kłudka, Kopacz, Ławniczak, Bartolewski, Šćekić, Masiak, Pieńko, Daniel, Szysz, Podliński.

Wisła: Kamiński; Vallo, Michalski, Rzeźniczak, Tomasik, Szwoch, Gerbowski, Rasak, Jorginho, Tuszyński, Sekulski

Zagłębie Lubin – Wisła Płock, transmisja meczu

Starcie to odbędzie się w piątek 18 lutego. Jako arbiter główny zawody poprowadzi 44-letni Daniel Stefański. Pierwszy gwizdek sędziego z Bydgoszczy przewidziany jest na godzinę 18:00. Transmisję ‘’na żywo’’ przeprowadzi Canal+ Sport, Canal+ Sport 3 oraz nsport+. Kanał Canal+ Sport 3 wchodzi w skład pakietu sportowego w usłudze Polsat Box Go, do której można teraz zupełnie za darmo otrzymać dostęp na 30 dni.

