Zagłębie Lubin – Lech Poznań typy, kursy, zapowiedź (07.08.2022)

Zagłebie Lubin – Lech Poznań to bez wątpienia jeden z ciekawiej zapowiadających się meczów w ramach czwartej kolejki PKO Ekstraklasy. Będzie to jednocześnie 31. starcie w trakcie sezonu 2022/2023 w lidze polskiej. Kto będzie górą? Trudno wskazać faworyta. Zachęcamy natomiast do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania, w której znajdziecie między innymi informacje na temat sytuacji obu zespołów, nasze przewidywania, a także kursy oferowane przez bukmacherów.

Zagłębie Lubin – Lech Poznań, typy i przewidywania

Lech Poznań w tym sezonie na razie cieniem drużyny z poprzedniej kampanii. Kolejorz nie potrafi wygrać już od trzech meczów, licząc wszystkie rozgrywki. Mało tego, że lechici nie wygrywają, to jeszcze styl gry jest nie do przyjęcia przez fanów Kolejorza. Zagłębie Lubin ma natomiast za sobą cenną wygraną nad nieobliczalnym Piastem Gliwice (1:0). Jednocześnie Miedziowi wrócili na ścieżkę zwycięstw po dwóch spotkaniach bez wygranej. W związku z tym, że w ostatnich pięciu ligowych meczach u siebie Zagłębie przegrała tylko raz, to spodziewamy się wiktorii lubinian w boju z Lechem. Nasz typ: wygrana Zagłębia.

Zagłębie Lubin – Lech Poznań, ostatnie wyniki

Zagłębie Lubin w ostatnich sześciu meczach, licząc również spotkania sparingowe, przegrało tylko raz. Z placu gry na tarczy Miedziowi schodzili tylko po spotkaniu z Legią Warszawa (0:2).

Do niedzielnej batalii team Piotra Stokowca przystąpi po wygranym starciu z Piastem Gliwice (1:0). Bój z ekipą Waldemara Fornalika nie był jednak łatwy dla Miedziowych. Szczególnie że lubinianie musieli grac w dziesiątkę od 64 minuty, gdy czerwoną kartkę zobaczył Tornike Gaprindashvili.

Lech Poznań jest natomiast ostatnio w strasznym dołku. Wydawał się przed startem sezonu, że John van den Brom jest odpowiednią osobą do zastąpienia Macieja Skorży. Tymczasem kibice po kilku porażkach już zaczynają zastanawiać się, kto może zastąpić Holendra.

Kolejorz do niedzielnego boju przystąpi po przegranym starciu w eliminacjach Ligi Konferencji Europy z Vikingur Reykjavik (0:1). Była to już piąta porażką Lecha w trakcie kampanii 2022/2023, bo wcześniej lechici ulegli też Wiśle Płock (1:3), Stali Mielec (0:2), Karabachowi Agdam (1:5), czy Rakowowi Częstochowa (0:2).

Zagłębie Lubin – Lech Poznań, historia

W poprzednim sezonie nie brakowało goli w bezpośrednich bojach z udziałem obu drużyn. Lech w każdym z meczów z Zagłębiem wygrywał. Na wyjeździe Kolejorz zwyciężył 3:2. Tymczasem u siebie Lech pokonał Miedziowych 2:1.

Zagłębie Lubin – Lech Poznań, kursy bukmacherów

Podopieczni Johna van den Broma według analityków bukmacherskich, są faworytem potyczki. STS zakłady bukmacherskie kurs na triumf oszacowały na 1,85. Rejestrując się z kodem promocyjnym GOAL u tego bukmachera, można skorzystać m.in. z zakładu bez ryzyka 100 zł.

Zagłębie Lubin Remis Lech Poznań 4.00 3.85 1.85 4.10 3.75 1.85 4.10 3.85 1.85 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 5 sierpnia 2022 15:21 .

Zagłębie Lubin – Lech Poznań, transmisja meczu

Niedzielny mecz PKO Ekstraklasy będzie można zobaczyć w polskiej telewizji. Ze starcia Zagłębie Lubin – Lech Poznań transmisja “na żywo” będzie prowadzona na antenach CANAL+ Sport oraz CANAL+ Sport 3. Mecz obejrzymy także online dzięki usłudze CANAL+ online. Pakiet ze wszystkimi kanałami CANAL+ w standardowej ofercie kosztuje 45 zł miesięcznie, natomiast rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony i wykupując od razu 6-miesięczny dostęp, można zaoszczędzić 90 zł (płacąc tylko 180 zł zamiast 270 zł).

