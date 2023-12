Wolves – Everton: typy, kursy, zapowiedź (30.12.2023)

IMAGO / Simon Traylen Na zdjęciu: Hwang Hee-Chan

Wolverhampton Everton Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 30 grudnia 2023 09:27 .

Wolves – Everton, typy i przewidywania

W 20. kolejce Premier League na Molineux Stadium zmierzą się Wolves z Evertonem. Eksperci bardzo ostrożnie podchodzą do tego spotkania, wskazują tylko minimalnego faworyta.

W ostatnim czasie znacznie lepiej spisują się popularne Wilki, dlatego moim zdaniem bardzo ciekawą opcją wydaje się obstawienie wygranej gospodarzy.

Wolves – Everton, sytuacja kadrowa

Wolverhampton Zawodnik Powrót Nigel Lonwijk Uraz mięśnia Nieznany Craig Dawson Stłuczenie Niepewny Hee-Chan Hwang Kontuzja pleców Niepewny Jonny Nie zagra Po 7 meczach Wolverhampton Zawodnik Powrót Nigel Lonwijk Uraz mięśnia Nieznany Craig Dawson Stłuczenie Niepewny Hee-Chan Hwang Kontuzja pleców Niepewny Jonny Nie zagra Po 7 meczach

Everton Zawodnik Powrót Dele Alli Uraz biodra Kilka dni Ashley Young Nieznany Połowa stycznia 2024 Abdoulaye Doucoure Uraz ścięgna udowego Niepewny Idrissa Gueye Nieznany Kilka dni Everton Zawodnik Powrót Dele Alli Uraz biodra Kilka dni Ashley Young Nieznany Połowa stycznia 2024 Abdoulaye Doucoure Uraz ścięgna udowego Niepewny Idrissa Gueye Nieznany Kilka dni

Wolves – Everton, ostatnie wyniki

Wolves w dwóch ostatnich meczach sprawiło swoim kibicom miłe niespodzianki. Wilki pokonały Chelsea 2:1 i rozbiły Brentford 4:1. Tego samego nie mogą powiedzieć piłkarze Evertonu, którzy przegrali 1:2 z Tottenhamem i 1:3 z Manchesterem City.

Wolves – Everton, historia

W bezpośredniej rywalizacji obu drużyn zdecydowanie lepiej radzi sobie Wolves. W pięciu poprzednich meczach z Evertonem Wilki wygrały cztery razy, a raz padł remis.

Wolves – Everton, kursy bukmacherskie

Minimalnym faworytem jest Wolves. Kurs na tę ekipę oscyluje w granicach 2.65. Natomiast na Everton jest to około 2.75. Jeżeli nie jesteś pewny swojego kuponu na ten pojedynek, to możesz skorzystać z zakładu bez ryzyka do 200 zł, który znajdziesz w Betclic. Aby go uzyskać, wystarczy podczas rejestracji podać Betclic kod bonusowy: GOALPL.

Wolves – Everton, przewidywane składy

Wolverhampton Gary O’Neill 3-4-2-1 Przewidywany skład 4-5-1 Przewidywany skład Everton Sean Dyche Wolverhampton Gary O’Neill 3-4-2-1 Przewidywany skład 4-5-1 Przewidywany skład Everton Sean Dyche Rezerwowi ▼ 2 Matt Doherty 3 Rayan Ait Nouri 6 Boubacar Traoré 7 Pedro Neto 18 Sasa Kalajdzic 20 Tommy Doyle 25 Daniel Bentley 59 Joe Hodge 62 Tawanda Chirewa 2 Nathan Patterson 5 Michael Keane 10 Arnaut Danjuma Groeneveld 12 João Virgínia 14 Beto 22 Benjamin Godfrey 28 Youssef Chermiti 58 Mackenzie Hunt 61 Lewis Dobbin Wolverhampton Gary O’Neill 3-4-2-1 Przewidywany skład 4-5-1 Przewidywany skład Everton Sean Dyche Wolverhampton Gary O’Neill 3-4-2-1 Przewidywany skład 4-5-1 Przewidywany skład Everton Sean Dyche Rezerwowi ▼ 2 Matt Doherty 3 Rayan Ait Nouri 6 Boubacar Traoré 7 Pedro Neto 18 Sasa Kalajdzic 20 Tommy Doyle 25 Daniel Bentley 59 Joe Hodge 62 Tawanda Chirewa 2 Nathan Patterson 5 Michael Keane 10 Arnaut Danjuma Groeneveld 12 João Virgínia 14 Beto 22 Benjamin Godfrey 28 Youssef Chermiti 58 Mackenzie Hunt 61 Lewis Dobbin

Wolves – Everton, kto wygra?

Kto zwycięży? Wolves 0% Everton 0% Będzie remis 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Wolves

Everton

Będzie remis

Wolves – Everton, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie tylko w Internecie na platformie streamingowej Viaplay. Początek meczu na Molineux Stadium w sobotę (30 grudnia) o godzinie 16:00.

Zakład bez ryzyka do 200 zł z kodem GOALPL Międzynarodowa marka Sprawdź +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin Pełen reg

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.