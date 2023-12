PressFocus Na zdjęciu: Bayern Monachium

VfL Wolfsburg – Bayern Monachium, typy i przewidywania

Kontynuujemy zmagania w niemieckiej ekstraklasie, która tym razem gra w środku tygodnia. Hitem 16. kolejki Bundesligi będzie rywalizacja na Volkswagen Arenie, gdzie tamtejszy Wolfsburg podejmie Bayern Monachium. Podopieczni Niko Kovaca przed tą serią gier zajmują 9. miejsce w tabeli, natomiast zespół prowadzony przez Thomasa Tuchela plasuje się tuż za liderem – Bayerem Leverkusen – na 2. pozycji. Czy ekipa Jakuba Kamińskiego zatrzyma ekipę mistrza kraju?

Bayern Monachium strzelił więcej niż 2.5 gola w 9 z ostatnich 15 meczów. Liczymy na kolejne trafienia Harry’ego Kane’a. Mój typ: liczba bramek 2. drużyny – powyżej 2.5.

VfL Wolfsburg – Bayern Monachium, sytuacja kadrowa

VfL Wolfsburg Zawodnik Powrót Lukas Nmecha knee-surgery Połowa lutego 2024 Patrick Wimmer Uraz więzadła Połowa stycznia 2024 Amin Sarr Kontuzja kolana Połowa stycznia 2024 Rogério Uraz ścięgna udowego Początek stycznia 2024 Mattias Svanberg Uraz głowy Początek stycznia 2024 Maxence Lacroix Czerwona kartka (bezpośrednio) Po 1 meczu

Bayern Monachium Zawodnik Powrót Gabriel Marusic Uraz więzadła krzyżowego Połowa stycznia 2024 Tarek Buchmann Uraz ścięgna udowego Połowa lutego 2024 Bouna Sarr Uraz więzadła krzyżowego Początek sierpnia 2024 Serge Gnabry Uraz ścięgna Początek marca 2024 Noussair Mazraoui Kontuzja łydki Początek stycznia 2024 Kingsley Coman Kontuzja łydki Początek stycznia 2024 Leon Goretzka Wirus Niepewny Joshua Kimmich Wirus Niepewny Sven Ulreich Grypa Kilka dni Alphonso Davies Stłuczenie Kilka dni

VfL Wolfsburg – Bayern Monachium, ostatnie wyniki

Wilki w dwóch ostatnich meczach Bundesligi zgarnęły trzy punkty – pokonali Darmstadt 1:0, ale przegrali 0:1 z Freiburgiem. Die Roten w tym samym czasie wygrali 3:0 z Freiburgiem na ligowym podwórku, a w Lidze Mistrzów ograli Manchester United (1:0) w starciu na szczycie.

VfL Wolfsburg – Bayern Monachium, historia

Bayern Monachium dominuje nad Wolfsburgiem w bezpośredniej rywalizacji. Bawarczycy mogą bowiem pochwalić się aż czterema zwycięstwami w pięciu poprzednich spotkaniach przeciwko Wilkom. Oprócz tego padł jeden remis.

VfL Wolfsburg – Bayern Monachium, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem środowego meczu, przynajmniej na papierze, są goście. Kurs na wygraną Wolfsburga wynosi około 7.50, a typ na zwycięstwo Bayernu Monachium to mniej więcej 1.35. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na około 5.50. Jeżeli nie jesteś pewny swojego kuponu na ten pojedynek, to możesz skorzystać z zakładu bez ryzyka do 100 zł, który znajdziesz w STS. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji kod do STS: GOAL.

VfL Wolfsburg – Bayern Monachium, przewidywane składy

VfL Wolfsburg Niko Kovač 3-5-1-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Bayern Monachium Thomas Tuchel VfL Wolfsburg Niko Kovač 3-5-1-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Bayern Monachium Thomas Tuchel Rezerwowi ▼ 2 Kilian Fischer 7 Vaclav Cerny 8 Nicolas Cozza 11 Tiago Tomas 12 Pavao Pervan 16 Jakub Kaminski 18 Dzenan Pejcinovic 26 Ulysses Llanez 40 Kevin Paredes 4 Matthijs de Ligt 13 Eric Choupo-Moting 18 Daniel Peretz 39 Mathys Tel

VfL Wolfsburg – Bayern Monachium, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? zwycięstwem Wolfsburga 100% remisem 0% zwycięstwem Bayernu 0% 5 + Głosy Oddaj swój głos: zwycięstwem Wolfsburga

remisem

zwycięstwem Bayernu

VfL Wolfsburg – Bayern Monachium, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie tylko w internecie – na platformie streamingowej Viaplay. Początek meczu na Allianz Arenie już w najbliższą środę, 20 grudnia o godzinie 20:30.

