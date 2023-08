fot. PressFocus Na zdjęciu: Wisła Kraków

Wisła Kraków Stal Rzeszów Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 4 sierpnia 2023 18:54 .

Wisła – Stal, typy i przewidywania

Wisła Kraków jest głównym faworytem do wygrania pierwszej ligi i awansu do Ekstraklasy. W ekipie Radosława Sobolewskiego doszło latem do wielu zmian. Z klubu odeszła największa gwiazda, czyli Luis Fernandez, który błyskawicznie został zastąpiony przez Goku. Od pierwszej kolejki na krakowskim zespole ciąży więc presja wyniku, z którą pod koniec poprzedniego sezonu poradziła sobie dość słabo. W sobotę Biała Gwiazda podejmie przed własną publicznością Stal Rzeszów. Zapowiada się prawdziwe święto, bowiem na trybunach zasiądzie ponad 30 tysięcy kibiców. Trudno w takich warunkach spodziewać się innego wyniku, niż zwycięstwa gospodarzy.

Po zmianie trenera, a także wymianie sporej części wyjściowej jedenastki, Stal zaliczyła falstart i po dwóch kolejkach nie ma choćby punktu. Gra nieźle, lecz jest nieskuteczna pod bramką rywala, a także popełnia kardynalne błędy w defensywie. Napakowana świetnymi zawodnikami w ofensywie Wisła Kraków powinna to wykorzystać. Nasz typ – Wisła strzeli minimum dwie bramki.

Superbet 1.50 Wisła strzeli minimum dwa gole Zagraj!

Kurs 200.00 na gola Wisły z kodem GOAL

Jako Czytelnik goal.pl możesz skorzystać z ekskluzywnej promocji przygotowanej na ten mecz przez Superbet. Rejestrując się i podając kod promocyjny GOAL otrzymasz możliwość zagrania zakłady na bramkę Wisły po bardzo wysokim kursie 200.00. Jak skorzystać z tej oferty? Wyjaśniamy!

Założ konto w Superbet z kodem promocyjnym GOAL wyrażając zgody marketingowe Wpłać co najmniej 50 zł jako pierwszy depozyt Zagraj pierwszy kupon SOLO obejmujący zakład na gola Wisły Kraków w meczu ze Stalą Rzeszów (typ zakładu: Wisła Kraków Strzeli Gola – tak lub Wisła Kraków – Liczba Goli – powyżej 0.5). Minimalna stawka kuponu musi wynieść 2 zł W przypadku trafienia, otrzymasz wygraną z kuponu oraz bonus o wartości 400 zł

W regulaminie promocji znajdziesz szczegółowe informacje na jej temat, między innymi zasady obrotu otrzymanymi środkami bonusowymi.

Wisła – Stal, sytuacja kadrowa

Wisła Kraków nie będzie mogła w sobotę skorzystać z Mateusza Młyńskiego oraz Michała Żyry. Obaj zawodnicy są obecnie kontuzjowani. Ponadto, klub w czwartek pożegnał się z Tachim, który był częścią kadry meczowej w obu kolejkach tego sezonu pierwszej ligi.

Wisła – Stal, ostatnie wyniki

W miniony weekend Wisła Kraków ograła Polonię Warszawa 3-2. Temu spotkaniu towarzyszyła gigantyczna dramaturgia, bowiem w doliczonym czasie gry Czarne Koszule wyrównały stan rywalizacji, lecz po analizie VAR arbiter nie uznał trzeciego trafienia dla gospodarzy. Na inaugurację sezonu Biała Gwiazda podzieliła się punktami z Górnikiem Łęczna, remisując na wyjeździe 2-2.

Stal Rzeszów rozpoczęła sezon od dwóch porażek. Najpierw uległa przed własną publicznością Odrze Opole 2-5, a później także u siebie przegrała z GKS-em Tych 1-2.

Wisła – Stal, historia

Rywalizacja obu ekip w poprzednim sezonie była dość zacięta. Jesienią Stal Rzeszów ograła na własnym boisku Wisłę Kraków 2-1. W rundzie wiosennej Biała Gwiazda była już zdecydowanie lepsza i pokonała u siebie przyjezdnych 3-1.

Wisła – Stal, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem sobotniej rywalizacji jest Wisła Kraków. Kurs na jej zwycięstwo waha się między 1.38 a 1.42. W przypadku ewentualnej wygranej Stali Rzeszów jest to nawet aż 8.00. Przy okazji tego spotkania zachęcamy do skorzystania z tygodnia gry bez ryzyka do 3500 zł, który znajdziesz w Superbet. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w Superbet kod promocyjny GOAL.

Wisła – Stal, przewidywane składy

Wisła Kraków: Raton, Jaroch, Łasicki, Satrustegui, Junca, Basha, Duda, Villar, Goku, Alfaro, Rodado

Stal Rzeszów: Wrąbel, Pena, Oleksy, Kościelny, Góra, Łyczko, Ponce, Poczobut, Danielewicz, Yavorsky, Prokić

Wisła – Stal, kto wygra?

Jakim wynikiem skończy się mecz? Wygrana Wisły 86% Remis 14% Wygrana Stali 0% 22 + Głosy Oddaj swój głos: Wygrana Wisły

Remis

Wygrana Stali

Wisła – Stal, transmisja meczu

Sobotni mecz 3. kolejki pierwszej ligi pomiędzy Wisłą Kraków a Stalą Rzeszów rozpocznie się o godzinie 17:30. Transmisja z tej rywalizacji będzie dostępna w polskiej telewizji na antenie Polsat Sport Extra.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.