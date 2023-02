Widzew Łódź – Śląsk Wrocław: typy, kursy, zapowiedź (17.02.2023)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Widzewa

Widzew Łódź – Śląsk Wrocław to drugie piątkowe spotkanie w ramach 21. kolejki PKO Ekstraklasy. Przed tym starciem wyżej stoją akcje gospodarzy. W każdym razie WKS ma zamiar pokrzyżować plany beniaminka. W naszej zapowiedzi znajdziecie między innymi nasze typy, przewidywania i kursy oferowane przez bukmacherów.

Widzew Łódź – Śląsk Wrocław, typy na mecz i przewidywania

Siedem punktów dzieli obie drużyny w ligowej tabeli. Podopieczni Janusza Niedźwiedzia aktualnie zajmują czwarte miejsce. Z kolei na 11. pozycji zadomowili się gracze Śląska. Łodzianie podejdą do piątkowej potyczki, będąc od czterech spotkań bez porażki. Team Ivana Djurdjevicia ma natomiast za sobą remis z Koroną Kielce (1:1).

W tym sezonie Śląsk Wrocław na swoim stadionie w 10 meczach zdobył 12 bramek, tracąc ich 15. Tymczasem Korona Kielce na wyjazdach strzeliła 12 goli, tracąc ich 18. Krótko rzecz ujmując, fajerwerków na Stadionie Miejskim we Wrocławiu pod względem goli nie należy się spodziewać. Nic zatem dziwnego, że Kuba Olkiewicz sugeruje, że w spotkaniu nie padnie więcej niż jeden gol. Biorąc pod uwagę to, jak Widzew sobie ostatnio radzi nie może dziwić, że Kuba Olkiewicz sugeruje zwycięstwo gospodarzy.

Łodzianie do drugiej części sezonu 2022/2023 przystępowali jako rewelacja rozgrywek. Drużyna Janusza Niedźwiedzia z przytupem wróciła do gry w elicie, rywalizując jednocześnie o miejsce premiowane grą w europejskich pucharach, czego przed startem rozgrywek nie wielu się spodziewało. W każdym razie początek roku pokazuje, że Widzew dzisiaj aspiruje do miana króla remisów.

Niestabilny jest z kolei wrocławski team, który w trzech swoich ostatnich występach zaliczył porażkę, zwycięstwo oraz remis. Ciekawostką jest fakt, że jedyne zwycięstwo po zimowe przerwie WKS zaliczył w spotkaniu wyjazdowym, gdy pokonał Pogoń Szczecin (2:0).

W ostatnich starciach między obiema ekipami nie padało zwykle sporo goli, więc nie spodziewamy się, aby było inaczej w piątkowy wieczór w PKO Ekstraklasie. Nasz typ: powyżej 1,5 bramki – TAK.

Widzew Łódź – Śląsk Wrocław, sytuacja kadrowa

Gospodarze przystąpią do potyczki najpewniej w optymalnym zestawieniu. Trener Widzew nie może narzekać na braki kadrowe. Nieco gorzej wygląda sytuacja wrocławian, gdzie nie będą mogli wystąpić Patryk Janasik oraz Petr Schwarz.

Widzew Łódź – Śląsk Wrocław, ostatnie wyniki

W poprzedniej kolejce ligowej łodzianie zremisowali bezbramkowo z Lechią Gdańsk. Jednocześnie w trzech ostatnich spotkaniach Widzew wywalczył trzy punkty. Wciąż w tym roku ekipa z Łodzi pozostaje zatem bez zwycięstwa.

Wrocławianie po pierwszym spotkaniu w 2023 roku powoli podnoszą się z kolan. Przegrali w nim wysoko z Zagłębiem Lubin (0:3). Później natomiast wygrali z Pogonią Szczecin, a ostatnio Śląsk podzielił się punktami z Koroną Kielce (1:1).

Widzew Łódź – Śląsk Wrocław, historia

W pięciu ostatnich spotkaniach między obiema ekipami dwukrotnie górą byli wrocławianie, jedno zwycięstwo zaliczyła ekipa z Łodzi, a dwa starcia zakończyły się remisem. Po raz ostatni obie drużyny grały ze sobą w sierpniu minionego roku. Wówczas miał miejsce bezbramkowy remis.

Widzew Łódź – Śląsk Wrocław, kursy

Widzew Łódź – Śląsk Wrocław, przewidywane składy

Widzew: Ravas – Milos, Stępiński, Szota, Żyro, Ciganiks, Terpiłowski, Hanousek, Kun, Pawłowski, Jordi Sanchez

Śląsk: Leszczyński – Poprawa, Vedrasca, Bejger, Garcia, Olsen, Bukowski, Konczkowski, Rzuchowski, Yeboah, Exposito.

Widzew Łódź – Śląsk Wrocław, kto wygra

Widzew Łódź – Śląsk Wrocław, transmisja meczu

Rywalizacja Widzew – Śląsk będzie można zobaczyć w telewizji na antenach CANAL+ Sport, CANAL+ Sport 3 i TVP Sport. Rywalizacja będzie także dostępna w internecie. Zawody można zobaczyć dzięki usłudze CANAL+ online.

