West Ham – Everton: typy, kursy, zapowiedź (03.04.2022)

W ostatnim meczu przed przerwą reprezentacją Everton odniósł cenne zwycięstwo nad Newcastle. The Toffees wciąż jednak potrzebują punktów, by oddalić się od strefy spadkowej. Z kolei ich najbliższy rywal, West Ham, zamierza zrehabilitować się za porażkę z Tottenhamem.

London Stadium Premier League West Ham Everton

West Ham – Everton, typy i przewidywania

West Ham przegrał ostatni ligowy mecz z Tottenhamem, ale trzeba pamiętać, że do tamtego pojedynku Młoty przystąpiły bardzo zmęczone rywalizacją Ligi Europy z Sevillą. Z kolei Everton po czterech ligowych porażkach z rzędu, w poprzedniej kolejce wreszcie przełamał się, pokonując szczęśliwie Newcastle. Menedżer The Toffees w przerwie na mecze reprezentacyjne miał wreszcie czas, by popracować ze swoimi piłkarzami. Wydaje się jednak, że to Młoty, które rozgrywają dobry sezon, po niedzielnym spotkaniu powinny dopisać sobie 3 „oczka”. Nasz typ: West Ham.

West Ham – Everton, sytuacja kadrowa

Menedżer West Hamu David Moyes nie będzie mógł skorzystać tylko z jednego piłkarza: Włocha Angelo Ogbonny, który od listopada ubiegłego roku leczy kontuzję. Zdecydowanie trudniejszą sytuację kadrową ma Everton. Za czerwony kartonik pauzuje podstawowy pomocnik Allan, a urazy wciąż leczą: Tom Davies, Yerry Mina i Andros Townsend.

West Ham – Everton, ostatnie wyniki

Ostatnie 10 ligowych meczów West Hamu to 4 zwycięstwa, 4 porażki i 2 remisy. Szczególnie bolesna dla Młotów musiała być przegrana w Pucharze Anglii z Southampton 1:3. Z drugiej strony drużyna Moyesa dokonała bardzo trudnej rzeczy – wyeliminowała Sevillę z Ligi Europy. Jeśli chodzi o sytuację w tabeli londyńczyków, to obecnie zajmują 7. lokatę ze stratą 2 punktów do okupującego 6. pozycję Manchesteru United i 3 do piątego Tottenhamu.

Po fatalnej serii czterech ligowych porażek z rzędu, w tym 0:5 z Tottenhamem, Everton zdołał pokonać Newcastle po goli Alexa Iwobiego w 9. minucie doliczonego czasu gry. To zwycięstwo dało Frankowi Lampardowi trochę oddechu. Sytuacja ekipy z Goodison Park nie jest taka zła. Zespół zajmuje siedemnaste, czyli ostatnie bezpieczne miejsce w tabeli. Przewaga na osiemnastym Watfordem wynosi 3 punkty. Trzeba jednak pamiętać, że The Toffees rozegrali o dwa mecze mniej niż The Hornets.

West Ham – Everton, historia

Historycznie West Ham zdecydowanie częściej przegrywał z Evertonem niż wygrywał. Liverpoolczycy pokonali ich aż 73 razy. 42 spotkania zakończyły się triumfem Młotów, a 31-krotnie padł remis. W ostatnich latach trudno doszukiwać się jakiejś dłuższej serii zwycięstw jednej z drużyn w tej rywalizacji, ale jeśli cofniemy się w czasie nieco bardziej, to zauważymy, że od kwietnia 2007 do stycznia 2015 roku West Ham nie mógł pokonać Evertonu. 15 meczów z rzędu kończyło się albo podziałem punktów, albo wygraną The Toffees.

West Ham – Everton, kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów faworytem do wygranej jest West Ham.

West Ham – Everton, przewidywane składy

West Ham: Fabiański – Johnson, Dawson, Zouma, Cresswell – Soucek, Rice – Bowen, Lanzini, Fornals – Antonio

Everton: Pickford – Coleman, Holgate, Keane, Godfrey – Van de Beek, Doucoure – Gordon, Gray, Richarlison – Calvert-Lewin.

West Ham – Everton, transmisja

Mecz West Hamu z Evertonem odbędzie się w niedzielę, 3 kwietnia, o godzinie 15:00. Transmisja na Canal+ Premium.

