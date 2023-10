Warta Poznań – Piast Gliwice: typy, kursy, zapowiedź (28.10.2023)

Warta Poznań - Piast Gliwice: typy i kursy na mecz 13. kolejki rozgrywek Ekstraklasy. Drużyna prowadzona przez Dawida Szulczka w najbliższym ligowym meczu zmierzy się na własnym boisku z zespołem Aleksandara Vukovicia. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji już w sobotę (28 października) o godzinie 12:30.

Warta – Piast, typy bukmacherskie

Warta Poznań w sobotnim spotkaniu 13. kolejki Ekstraklasy podejmie na własnym boisku Piast Gliwice. Obie drużyny dzieli w ligowej tabeli zaledwie punkt. Zespół Dawida Szulczka będzie chciał powtórzyć wygraną z poprzedniej serii gier, z kolei drużyna Aleksandara Vukovicia spróbuje wrócić na zwycięską ścieżkę po dwóch remisach z rzędu. Spotkanie zapowiada się niezwykle ciekawi, a ja stawiam na to, że obaj bramkarze wrócą do domu bez zachowanego czystego konta. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – tak

Warta – Piast, ostatnie wyniki

Warta Poznań zajmuje obecnie 12. lokatę w ligowej tabeli z dorobkiem 13. punktów. Pięć ostatnich spotkań drużyny Dawida Szulczka zakończyły się dwoma zwycięstwami (2:1 z KSZO Ostrowiec w Pucharze Polski, a także 1:0 ze Stalą Mielec), jednym remisem (1:1 z Koroną Kielce) i dwoma porażkami (0:1 z Zagłębiem Lubin oraz 0:1 ze Śląskiem Wrocław).

Piast Gliwice okupuje 9. miejsce z dorobkiem 14. punktów na koncie. Zespół Aleksandara Vukovicia w pięciu ostatnim spotkaniach dwukrotnie triumfował (4:0 z Wieczystą Kraków w Pucharze Polski oraz 3:2 z Widzewem Łódź), dwukrotnie remisował (1:1 z Zagłębiem Lubin oraz 0:0 z Pogonią Szczecin), a także raz poniósł porażkę (0:1 ze Śląskiem Wrocław)

Warta – Piast, historia

W ubiegłym sezonie obie drużyny mierzyły się ze sobą dwukrotnie. Wówczas jesienią triumfowała Warta Poznań, a wiosną padł remis 1:1. Trzy wcześniejsze potyczki kończyły się dwukrotnie zwycięstwem sobotnich gospodarzy oraz jednym Piasta Gliwice.

Warta – Piast, kursy bukmacherskie

Warta – Piast, kto wygra?

Warta – Piast, przewidywane składy

Warta Poznań Dawid Szulczek 3-4-3 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Piast Gliwice Aleksandar Vukovic Rezerwowi ▼ 1 Adrian Lis 6 Maciej Zurawski 8 Niilo Mäenpää 25 Jakub Paszkowski 28 Filip Borowski 29 Dario Vizinger 31 Oskar Krzyzak 34 Wiktor Plesnierowicz 47 Tomas Prikryl 97 Wiktor Kaminski Miguel Muñoz 3 Tomas Huk 5 Damian Kadzior 11 Jakub Holubek 14 Filip Karbowy 17 Tomasz Mokwa 22 Tom Hateley 24 Gabriel Kirejczyk 27 Marcel Bykowski 29 Milosz Szczepanski 30 Karol Szymanski 33

Warta – Piast, transmisja meczu

Mecz Warty Poznań z Piastem Gliwice rozegrany zostanie w sobotę (28 października) o godzinie 12:30. Spotkanie będzie transmitowane przez stacje CANAL+ Sport i CANAL+ Sport 3. W internecie spotkanie na żywo będzie można zobaczyć dzięki usłudze CANAL+ Online. Dla użytkowników, którzy zarejestrują się za pomocą naszej strony internetowej, mamy specjalną promocję na pierwsze trzy miesiące. Zamiast regularnej ceny 54 zł za miesiąc zapłacą 39 zł, oszczędzając tym samym 15 zł w każdym miesiącu. Subskrypcja odnawia się automatycznie.

