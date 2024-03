Walia – Polska: typy, kursy, zapowiedź (26.03.2024)

IMAGO / Grzegorz Wajda / ZUMA Wire Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Walia Polska Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 25 marca 2024 11:11 .

Walia – Polska typy i przewidywania

We wtorek (26 marca) reprezentacja Polski rozegra arcyważny mecz z Walią, który zdecyduje o tym, kto pojedzie na Euro 2024. Dla Michała Probierza będzie to pierwszy poważny sprawdzian w roli selekcjonera. Do tej pory szkoleniowiec jest niepokonany jako trener Biało-czerwonych.

Bukmacherzy sugerują, że minimalnym faworytem jest Walia. Raczej nie może to dziwić, patrząc na to, że Walijczycy zagrają u siebie, a kadry obu drużyn są do siebie mocno zbliżone pod względem jakości.

Moim zdaniem będzie to spotkanie, w którym nie zabraknie ostrej walki i licznych spięć. W rezultacie mogą posypać się kartki, a jednym z kandydatów do kary wydaje się Bartosz Slisz. Według wszelkich przesłanek bardzo możliwe, że pomocnik Atlanty United wybiegnie w pierwszym składzie. Domyślnie będzie on odpowiadał za grę w destrukcji, co naraża go na przekroczenie przepisów.

Jakub STS 3.00 Bartosz Slisz otrzyma żółtą kartkę Zagraj!

Swój typ na to spotkanie ma także redaktor Przemysław Langier, który uważa, że obie drużyny trafią do siatki. Wywiady oraz wnikliwe analizy Przemka można znaleźć w naszym dziale Premium. Oprócz tego na kanale YouTube Goal.pl są dostępne takie formaty jak “Przemowa” i “Tętno piłki”.

Przemysław STS 2.01 Obie drużyny strzelą gola Zagraj!

Walia – Polska, 400 zł za awans Biało-czerwonych

Bukmacher STS przygotował specjalną promocję, która pozwala zgarnąć 400 zł za awans Polski. Żeby skorzystać z oferty, załóż konto w STS z kodem GOAL i zaakceptuj zgody marketingowe, dokonaj pierwszej wpłaty do depozytu w wysokości 50 zł i postaw pierwszy kupon AKO lub SOLO za minimum 2 zł, obejmujący wytypowanie awansu Polski. Jeśli kupon okaże się wygrany, otrzymasz nagrodę z wygranego kuponu oraz bonus 400 zł.

Walia – Polska, ostatnie wyniki

Obie reprezentacje pewnie wygrały w półfinałowych meczach barażowych. Walia rozbiła Finlandię 4:1, zaś Polska pokonała Estonię 5:1. Dużo gorzej przebiegły grupowe kwalifikacje na turniej, które okazały się rozczarowaniem dla jednych i drugich.

Walia w grupie D eliminacji zajęła 3. miejsce, ustępując Turkom i Chorwatom. Z kolei reprezentacja Polski musiała uznać wyższość Albanii i Czech.

Walia – Polska, historia

Reprezentacje Walii i Polski mierzyły się ze sobą dziesięciokrotnie. Bilans jest zdecydowanie lepszy dla Biało-czerwonych, którzy wygrali siedem meczów. Oprócz tego dwa razy padł remis i tylko raz wygrali Walijczycy.

Warto przypomnieć, że Polska ostatnio mierzyła się z Walią w 2022 roku przy okazji grupowych meczów Ligi Narodów UEFA. Wówczas pod wodzą Czesława Michniewicza kadra odniosła dwa zwycięstwa; 2:1 u siebie i 1:0 na wyjeździe.

Walia – Polska, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy spodziewają się wyrównanego meczu, ale jako delikatnego faworyta wskazują Walię. Kurs na wygraną gospodarzy wynosi około 2.55. Natomiast na zwycięstwo reprezentacji Polski współczynnik oscyluje w granicach 3.15. Ten mecz można obstawiać w STS. Wykorzystując nasz STS kod bonusowy GOAL, nowy gracz może liczyć na pakiet powitalny aż do 660 zł.

Walia – Polska, przewidywane składy

Michał Probierz na mecz z Walią może mieć problemy z obsadzeniem prawej strony. Po spotkaniu z Estonią zgrupowanie z powodu kontuzji musiał opuścić Matty Cash. Urazu doznał także Przemysław Frankowski, który nie wziął udziału w jednym z treningów. W tej sytuacji najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest wystawienie Bartosza Bereszyńskiego.

Walia: Ward; Davies, Mepham, Rodon; Roberts, Ampadu, J. James, Williams; Brooks, Wilson; Johnson.

Polska: Szczęsny; Kiwior, Bednarek, Dawidowicz; Bereszyński, Zieliński, Slisz, Piotrowski, Zalewski; Świderski, Lewandowski.

Walia – Polska, typ kibiców

Kto awansuje na Euro 2024? Walia 67% Polska 33% 3 + Głosy Oddaj swój głos: Walia

Polska

Walia – Polska, transmisja meczu

Początek meczu Walia – Polska we wtorek (26 marca) o godzinie 20:45. Transmisję tego spotkania można obejrzeć na kanałach Polsat Sport Premium 1, TVP 1 i TVP Sport.

