Union Berlin Borussia Dortmund

Union Berlin – Borussia Dortmund, typy i przewidywania

Przed pierwszym gwizdkiem faworytem wydaje się Borussia Dortmund. Jeśli jednak spojrzymy na obecną dyspozycję obu drużyn to z pewnością nie powinniśmy skreślać Unionu. Gospodarze mają spore szanse na wywalczenie przynajmniej remisu w sobotnim pojedynku. Mimo wszystko ostateczny rezultat trudno przewidzieć. Natomiast Union zdobywał przynajmniej jednego gola w każdym z ostatnich czterech meczów. Identyczne statystyki ma BVB, a z uwagi na to, że gra defensywna obu ekip pozostawia nieco do życzenia spodziewam się bramek z obu stron. Mój typ: obie drużyny strzelą – TAK.

Union Berlin – Borussia Dortmund, sytuacja kadrowa

Union Berlin Zawodnik Powrót Robin Gosens Disciplinary points (accumulated yellow cards) Po 1 meczu Aissa Laidouni Powołanie do reprezentacji Po 4 meczach

Borussia Dortmund Zawodnik Powrót Felix Nmecha Uraz biodra Kilka dni Sebastien Haller Uraz kostki Koniec kwietnia 2024 Gregor Kobel Uraz pachwiny Koniec marca 2024 Samuel Bamba Uraz mięśnia Połowa marca 2024 Donyell Malen Disciplinary points (accumulated yellow cards) Po 1 meczu Sebastien Haller Powołanie do reprezentacji Po 3 meczach Ramy Bensebaini Powołanie do reprezentacji Po 3 meczach

Union Berlin – Borussia Dortmund, ostatnie wyniki

Dyspozycja Unionu uległa znacznej poprawie w porównaniu do początku sezonu. Obecnie zespół z Berlina jest niepokonany od czterech meczów: 2 zwycięstwa (Hoffenheim, Wolfsburg) i dwa remisy (Mainz, Heidenheim). Ostatni raz przegrał 4 lutego w pojedynku RB Lipsk. Zajmuje czternaste miejsce w ligowej tabeli. Borussia jest czwarta, ale ma zaledwie punkt przewagi nad piątym RB Lipsk. Ponadto notuje serię trzech meczów bez wygranej: porażka z Hoffenheim i remisy z PSV oraz Wolfsburgiem. W lutym wygrała tylko jedno starcie pokonując Freiburg.

Union Berlin – Borussia Dortmund, historia

Ostatnie rywalizacje Unionu z Borussią kończyły się zazwyczaj na korzyść tej drugiej drużyny. BVB notuje serię dwóch wygranych z rzędu, a ponadto zwyciężyła w pięciu z ostatnich sześciu starć.

Union Berlin – Borussia Dortmund, kursy bukmacherskie

Faworytem spotkania jest oczywiście Borussia Dortmund, jednak wobec nie najlepszej dyspozycji BVB kursy na zwycięstwo gości są dość wysokie, a Union z pewnością stać na sprawienie niespodzianki w sobotnim pojedynku. Dlatego, jeśli nie masz jeszcze konta w STS to podczas jego zakładania podaj kod bonusowy GOAL – będziesz mógł postawić na ten mecz zakład bez ryzyka do 100 zł.

Union Berlin – Borussia Dortmund, kto wygra

Union Berlin – Borussia Dortmund, przewidywane składy

Union Berlin Nenad Bjelica 3-1-4-2 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Borussia Dortmund Edin Terzic Union Berlin Nenad Bjelica 3-1-4-2 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Borussia Dortmund Edin Terzic Rezerwowi ▼ 3 Paul Jaeckel 7 Brenden Aaronson 14 Yorbe Vertessen 19 Janik Haberer 20 Aissa Laidouni 28 Christopher Trimmel 31 Robin Knoche 33 Alex Kral 37 Alexander Schwolow 5 Ramy Bensebaini 6 Salih Özcan 15 Mats Hummels 16 Julien Duranville 17 Marius Wolf 18 Youssoufa Moukoko 27 Karim Adeyemi 35 Marcel Lotka 43 Jamie Bynoe-Gittens

Union Berlin – Borussia Dortmund, transmisja meczu

Sobotni mecz 24. kolejki Bundesligi pomiędzy Unionem i Borussią Dortmund nie będzie dostępny w polskiej telewizji. Spotkanie transmitowane będzie jedynie online na platformie Viaplay dostępnej między innymi na urządzenia mobilne czy Smart TV. Wcześniej należy wykupić miesięczny abonament. Pierwszy gwizdek arbitra o godzinie 15:30.

