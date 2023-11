IMAGO/Cesar Cebolla Na zdjęciu: Axel Witsel

UD Las Palmas – Atletico Madryt, typy, bukmacherskie

Gdyby piątkowy mecz odbywał się w Madrycie, nie byłoby żadnych wątpliwości odnośnie wygranej Atletico. Podopieczni Diego Simeone mają u siebie komplet zwycięstw. Tymczasem w delegacjach zdarzyło im się już dwa razy stracić punkty. Stąd szansa dla Las Palmas, które jest w niezłej formie i może pokusić się o niespodziankę. Mój typ: remis.

UD Las Palmas – Atletico Madryt, ostatnie wyniki

Minione tygodnie są udane dla Las Palmas. Piłkarze tego klubu spisywali się na tyle dobrze, że dostali się do górnej połowy tabeli La Ligi. To między innymi efekt pokonania Almerii, Celty Vigo oraz Villarrealu.

Powody do zadowolenia ma również Atletico, które po słabym początku sezonu wyrosło na trzecią siłę La Ligi. Ekipa z Madrytu konsekwentnie przedłuża serię zwycięstwa na krajowym podwórku. Los Colchoneros rozprawili się z Deportivo Alaves, czy Realem Sociedad.

UD Las Palmas – Atletico Madryt, historia

Kluby te po raz ostatni rywalizowały ze sobą w sezonie 2017/2018. Wówczas Las Palmas poległo u siebie aż 1:5. Atletico na własnym terenie zwyciężyło 3:0.

UD Las Palmas – Atletico Madryt, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem tego spotkania jest drużyna z Madrytu. Jeśli rozważasz typ na wygraną drużyny Diego Simeone, to kursy na takie zdarzenie oscylują w granicach 1.65-1.67, podczas gdy na wygraną Las Palmas wynoszą nawet 5.55. Przy okazji tego starcia warto skorzystać z zakładu bez ryzyka do 100 zł, który znajdziesz w STS. Żeby go dostać, wystarczy podać podczas rejestracji STS kod promocyjny GOAL.

UD Las Palmas – Atletico Madryt, kto wygra mecz?

UD Las Palmas – Atletico Madryt, przewidywane składy

Las Palmas García Pimienta 4-5-1 Przewidywany skład 3-5-2 Przewidywany skład Atletico Madryt Diego Simeone Las Palmas García Pimienta 4-5-1 Przewidywany skład 3-5-2 Przewidywany skład Atletico Madryt Diego Simeone Rezerwowi ▼ 1 Aaron Escandell 6 Éric Curbelo 7 Cristian Herrera 10 Alberto Moleiro 11 Benito Ramírez 12 Enzo Loiodice 14 Álvaro Lemos 16 Sory Kaba 18 Daley Sinkgraven 22 Omenuke Mfulu 24 Francisco Jesús Crespo García Pejiño 28 Julian Araujo 35 Ale Gorrin 1 Ivo Grbic 2 José Giménez 3 Cesar Azpilicueta 4 Çağlar Söyüncü 10 Ángel Correa 14 Marcos Llorente 17 Javi Galán 24 Pablo Barrios 31 Antonio Gomis Las Palmas García Pimienta 4-5-1 Przewidywany skład 3-5-2 Przewidywany skład Atletico Madryt Diego Simeone Las Palmas García Pimienta 4-5-1 Przewidywany skład 3-5-2 Przewidywany skład Atletico Madryt Diego Simeone Rezerwowi ▼ 1 Aaron Escandell 6 Éric Curbelo 7 Cristian Herrera 10 Alberto Moleiro 11 Benito Ramírez 12 Enzo Loiodice 14 Álvaro Lemos 16 Sory Kaba 18 Daley Sinkgraven 22 Omenuke Mfulu 24 Francisco Jesús Crespo García Pejiño 28 Julian Araujo 35 Ale Gorrin 1 Ivo Grbic 2 José Giménez 3 Cesar Azpilicueta 4 Çağlar Söyüncü 10 Ángel Correa 14 Marcos Llorente 17 Javi Galán 24 Pablo Barrios 31 Antonio Gomis

UD Las Palmas – Atletico Madryt, transmisja meczu

Spotkanie Las Palmas z Atletico Madryt odbędzie się już w piątek 3 listopada o godzinie 21:00 i będzie transmitowane w polskiej telewizji na kanale Eleven Sports 1. To starcie można także obejrzeć przez internet w usłudze CANAL+ online. Zachęcamy do skorzystania z promocji, w ramach której możesz zaoszczędzić 240 zł. Za 12-miesięczny abonament – płatność z góry – z dostępem do stacji CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium zapłacisz jedynie 648 zł. Miesięczny koszt w takim przypadku wynosi 54 zł, natomiast w standardowej ofercie wynosi on 74 zł.

