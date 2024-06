Szkocja – Szwajcaria: typy, kursy, zapowiedź (19.06.2024)

BSR Agency/Alamy Na zdjęciu: Granit Xhaka

Szkocja – Szwajcaria, typy bukmacherskie

Mistrzostwa Europy 2024 wystartowały już na dobre, a przed nami 2. kolejka fazy grupowej tego turnieju. Do ciekawego spotkania dojdzie w grupie A – Szkocja zmierzy się ze Szwajcarią. To starcie odbędzie się w najbliższą środę, 19 czerwca o godzinie 21:00. Szkoci po pierwszym meczu mają zerowy dorobek, natomiast Szwajcarzy mogą pochwalić się trzema punktami. Te drużyny są więc na dwóch biegunach – Wyspiarze walczą o zachowanie szans na awans do play-offów, zaś Helweci już teraz mogą dopełnić formalności i zapewnić sobie promocję do fazy pucharowej.

Szkocja – Szwajcaria, typ kibiców

Szkocja – Szwajcaria, ostatnie wyniki

Reprezentacja Szkocji w 1. kolejce fazy grupowej przegrała aż 1:5 z gospodarzem turnieju, czyli Niemcami. Podopieczni Steve’a Clarke’a w eliminacjach zmierzyli się natomiast z Hiszpanią, Norwegią, Gruzją i Cyprem. Wyspiarzom udało się zebrać 17 punktów i awansować na Euro 2024 z drugiego miejsca, gdyż pierwsza pozycja przypadła Hiszpanom. Jeśli chodzi o mecze towarzyskie przed mistrzostwami Europy, to Szkoci zmierzyli się z Finami (2:2) oraz Gibraltarczykami (2:0).

Zdecydowanie lepiej turniej w Niemczech rozpoczęła reprezentacja Szwajcarii, która na start uporała się z Węgrami (3:1). Drużyna prowadzona przez Murata Yakina również nie potrzebowała baraży i bezpośrednio zakwalifikowała sią na Euro 2024. Helweci w eliminacjach o bilet na mistrzostwa Europy walczyli z Rumunią, Izraelem, Białorusią, Kosowem i Andorą. Szwajcarzy podobnie jak Szkoci z 17 oczkami na koncie awansowali na turniej z drugiej lokaty ustępując tylko Rumunom. Szwajcaria w sparingach poprzedzających Euro rozgromiła Estonię 4:0 oraz zremisowała 1:1 z Austrią.

Szkocja – Szwajcaria, historia i bilans

W całej historii Szkocja stawała naprzeciwko Szwajcarii dziesięciokrotnie i to Wyspiarze wypadają lepiej w bezpośredniej rywalizacji. Szkoci mogą bowiem pochwalić się czterema zwycięstwami, Szwajcarzy w tym czasie odnieśli natomiast trzy wygrane, a remis padł trzy razy. Obie ekipy po raz ostatni na imprezie rangi mistrzowskiej zmierzyły się na mistrzostwach Europy 1996 – wówczas Szkocja pokonała Szwajcarię 1:0 w meczu fazy grupowej.

Szkocja – Szwajcaria, kursy bukmacherskie

To spotkanie można obstawić u bukmachera Betclic. Faworytem środowego meczu są Helweci, co nie powinno nikogo dziwić, patrząc na ostatnie wyniki oraz układ tabeli grupy A. Kurs na wygraną Szkotów wynosi około 4.20, a typ na zwycięstwo Szwajcarów to mniej więcej 1.85. Kurs na remis wynosi natomiast około 3.55.

Szkocja – Szwajcaria, sytuacja kadrowa

Reprezentacja Szkocji będzie musiała sobie poradzić bez Ryana Porteousa, który w starciu z Niemcami otrzymał czerwoną kartkę, a następnie został zwieszony przez UEFA na dwa spotkania. Wygląda zatem na to, że 25-letni obrońca Watfordu na mistrzostwach Europy 2024 już nie zagra. Jeśli chodzi o Szwajcarię, to do pełni sił powoli wraca Denis Zakaria, który opuścił pierwszy mecz z powodu kontuzji uda. Pomocnik AS Monaco ukończył jednak ostatni trening i być może będzie do dyspozycji Murata Yakina. Z drugiej strony Steven Zuber wciąż pracuje indywidualnie.

Szkocja – Szwajcaria, przewidywane składy

Steve Clarke między słupkami najprawdopodobniej postawi na Angusa Gunna, linię obrony mają stworzyć Jack Hendry, Grant Hanley oraz Kieran Tierney, na wahadłach przewiduje się występ Grega Taylora i Andrew Robertsona, w środku pola spodziewamy się Billy’ego Gilmoura oraz Scotta McTominaya, natomiast w ataku Ryana Christiego, Che Adamsa i Johna McGinna.

Prowadzona przez Murata Yakina reprezentacja Szwajcarii najpewniej również zagra w ustawieniu 3-4-3. W bramce niemal na pewno wystąpi Yann Sommer, za formację defensywną mają odpowiadać Fabian Schar, Manuel Akanji oraz Ricardo Rodriguez, na wahadłach spodziewany jest występ Silvana Wildmera i Michela Aebischera, w linii pomocy najprawdopodobniej zobaczymy Granita Xhakę oraz Remo Freulera, zaś strzelania goli wymagać się będzie zapewne od tercetu Dan Ndoye – Breel Embolo – Ruben Vargas.

Szkocja Steve Clarke Szwajcaria Murat Yakin Szkocja Steve Clarke 3-4-3 Przewidywany skład 3-4-3 Przewidywany skład Przewidywany skład 3-4-3 3-4-3 Przewidywany skład Szwajcaria Murat Yakin Rezerwowi 2 Tony Ralston 9 Lawrence Shankland 11 Ryan Christie 12 Liam Kelly 16 Liam Cooper 17 Stuart Armstrong 18 Lewis Morgan 19 Tommy Conway 20 Ryan Jack 21 Alexander Clark 22 Ross McCrorie 23 Kenny McLean 25 James Forrest 26 Scott McKenna 2 Leonidas Stergiou 4 Nico Elvedi 9 Noah Okafor 11 Renato Steffen 12 Yvon Mvogo 15 Cedric Zesiger 16 Vincent Sierro 18 Kwadwo Duah 21 Gregor Kobel 23 Xherdan Shaqiri 24 Ardon Jashari 25 Zeki Amdouni 26 Fabian Rieder

Szkocja – Szwajcaria, transmisja meczu

Spotkanie pomiędzy Szkotami a Szwajcarami w ramach grupy B odbędzie się już w najbliższą środę, 19 czerwca o godzinie 21:00. Ten pojedynek oczywiście obejrzysz w otwartej telewizji – na kanałach TVP 1 oraz TVP Sport. Wszystkie mecze Euro 2024 możesz zobaczyć także za pośrednictwem internetu – na stronie TVPSPORT.PL lub w aplikacji mobilnej TVP Sport. Komentatorami tego starcia będą Maciej Iwański oraz Radosław Gilewicz. Potyczka Szkocja – Szwajcaria zostanie rozegrana na RheinEnergieStadionie w Kolonii.

