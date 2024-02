fot. PressFocus Na zdjęciu: Srdjan Plavsić

Stal Mielec – Raków Częstochowa, typy i przewidywania

Raków Częstochowa ma za sobą dość niemrawy początek rundy, notując porażkę i wymęczone zwycięstwo. W 22. kolejce mistrzowie Polski zmierzą się ze Stalą Mielec, która z kolei odniosła dwie wygrane.

Moim zdaniem może być to kolejna trudna przeprawa dla Medalików. Żadnym zdziwieniem byłoby dla mnie, jeśli Stal wywalczyłaby nawet trzy punkty. Dlatego mój typ to: obie drużyny strzelą gola.

Stal Mielec – Raków Częstochowa, ostatnie wyniki

Raków na inaugurację zmagań po przerwie zimowej sensacyjnie przegrał 1:2 z Wartą Poznań. Mistrzowie Polski zrehabilitowali się w starciu z Piastem, wygrywając 3:1. Jednak to też nie było łatwe zadanie, bo decydujące bramki padły w samej końcówce.

Zdecydowanie lepiej poradziła sobie Stal Mielec, która pokonała 2:1 Puszczę Niepołomice i 1:0 Śląsk Wrocław. Dzięki temu Mielczanie mają komfort w tabeli i mogą z większą swobodą przystąpić do kolejnych meczów.

Stal Mielec – Raków Częstochowa, historia

W bezpośredniej rywalizacji obu drużyn lepiej wypada Raków. Medaliki wygrały cztery z pięciu ostatnich meczów ze Stalą Mielec. W pozostałym spotkaniu padł remis 0:0.

Stal Mielec – Raków Częstochowa, kursy bukmacherskie

Za faworyta tego meczu uznawany jest przez bukmacherów Raków Częstochowa. Kurs na wygraną mistrzów Polski wynosi około 1.47. W przypadku ewentualnego zwycięstwa Stali Mielec jest to nawet 7.30. Kurs na remis waha się natomiast między 4.20 a 4.70. Przy okazji tego spotkania zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera STS. Kod promocyjny do STS to GOAL. Gwarantuje on najwyższy bonus powitalny na rynku oraz zakład bez ryzyka do 100 zł.

Stal Mielec – Raków Częstochowa, przewidywane składy

Stal Mielec Kamil Kieres 3-4-3 Przewidywany skład 3-4-3 Przewidywany skład Raków Częstochowa Dawid Szwarga Stal Mielec Kamil Kieres 3-4-3 Przewidywany skład 3-4-3 Przewidywany skład Raków Częstochowa Dawid Szwarga Rezerwowi ▼ 4 Kamil Pajnowski 5 Marco Ehmann 7 Lukasz Gerstenstein 11 Krzysztof Wolkowicz 13 Konrad Jalocha 16 Matthew Guillaumier 25 Lukasz Wolsztynski 37 Mateusz Stepien 42 Kai Meriluoto 14 Srdjan Plavsic 16 Kacper Masiak 17 Jakub Myszor 19 Ante Crnac 21 Dawid Drachal 23 Péter Baráth 77 Marcin Cebula 89 Kacper Bieszczad

Stal Mielec – Raków Częstochowa, kto wygra?

Kto zwycięży? Stal Mielec 0% Raków Częstochowa 50% Będzie remis 50% 2 + Głosy Oddaj swój głos: Stal Mielec

Raków Częstochowa

Będzie remis

Stal Mielec – Raków Częstochowa, transmisja meczu

Sobotni mecz 22. kolejki Ekstraklasy pomiędzy Stalą Mielec a Rakowem rozpocznie się o godzinie 20:00. Transmisja tego starcia będzie dostępna w telewizji w CANAL+ Sport oraz CANAL+ Sport 3. Istnieje również możliwość śledzenia jej w usłudze CANAL+ online. Aby z niej skorzystać, należy wykupić abonament. Pakiet CANAL+: za 39 zł/mies przez pierwsze 3 miesiące, potem 54 zł/mies. Ceny uwzględniają rabat 5 zł/mies. za zgody marketingowe.

