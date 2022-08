Sampdoria – Juventus: typy, kursy, zapowiedź (22.08.2022)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Dusan Vlahovic

Juventus już w pierwszym meczu nowego sezonu Serie A obrał kurs na powrót na szczyt. Stara Dama kolejny krok w kierunku odzyskania Scudetto wykona w poniedziałkowy wieczór, mierząc się na wyjeździe z Sampdorią. W naszej zapowiedzi znajdziecie między innymi nasze typy, przewidywania i kursy oferowane przez bukmacherów.

Sampdoria – Juventus FC, typy na mecz i przewidywania

Juventus ma plan, aby odzyskać należyty mu szacunek i wygrać pierwsze mistrzostwo od trzech lat. Pomóc w tym mają takie postacie jak: Paul Pogba, Filip Kostić, Bremer, czy Angel Di Maria. Oprócz Francuza wymienieni zawodnicy mieli już okazję zabłysnąć w wygranym boju z Sassuolo (3:0). Kluczem do sukcesu był jednak ściągnięty do ekipy z Turynu już zimą Dusan Vlahović. Serb obrał tym samym drogę po koronę króla strzelców ligi włoskiej. Biorąc to pod uwagę, nie spodziewamy się, aby podopieczni Massimiliano Allegriego potknęli się z Sampdorią. Nasz typ: wygrana Juventusu.

Sampdoria – Juventus FC, sytuacja kadrowa

Szkoleniowiec gospodarzy nie będzie mógł skorzystać z usług, tylko Andrei Contiego. Gorzej wygląda sytuacja kadrowa turyńczyków, u których zabraknie: Federico Chiesy, Kaio Jorge’a, Angela Di Marii, Paula Pogby, czy Wojciecha Szczęsnego.

Sampdoria – Juventus FC, ostatnie wyniki

Sampdoria nie zaczęła dobrze nowej kampanii w Serie A. Podopieczni Marco Giampaolo przegrali u siebie z Atalantą (0:2). Licząc zatem także poprzedni sezon genueńczycy zaliczyli drugą przegraną z rzędu.

Juventus natomiast w trakcie okresu przygotowawczego nie rozpieszczał swoich kibiców. W każdym razie w lidze włoskiej Stara Dama pokazała niezłe oblicze, pokonując przekonująco Sassuolo (3:0).

Sampdoria – Juventus FC, historia

W siedmiu ostatnich potyczkach między obiema ekipami za każdym razem górą był Juventus. W starciu z marca tego roku turyńczycy pokonali Sampę 3:1. Bohaterem meczu był Alvaro Morata, który zdobył dwie bramki.

Sampdoria – Juventus FC, kursy

Kurs na zwycięstwo zespołu Marko Giampaolo w STS zakłady bukmacherskie wynosi 5,45. Rejestrując się z kodem promocyjnym GOAL u tego bukmachera, można skorzystać m.in. z zakładu bez ryzyka 100 zł.

Sampdoria – Juventus FC, przewidywane składy

Sampdoria: Audero – Augell, Colley, Ferrari, Bereszyński, Vieira, Djuricić, Sabiri, Rincon, Leris, Caputo

Juventus: Perin – Alex Sandro, Bremer, Bonucci, Danilo, McKennie, Locatelli, Zakaria, Kostić, Cuadrado, Vlahović.

Sampdoria – Juventus FC, transmisja meczu

Poniedziałkowe spotkanie Serie A będzie można obejrzeć w polskiej telewizji. Z meczu Sampdoria – Juventus transmisja “na żywo” będzie prowadzona na antenie Eleven Sports 1. Starcie rozpocznie się o godzinie 20:45.

