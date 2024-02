Real Sociedad – Mallorca: typy, kursy, zapowiedź (27.02.2024)

IMAGO/AFLOSPORT Na zdjęciu: Takefusa Kubo

Real Sociedad – Mallorca, typy na mecz i przewidywania

Wyraźny faworyt bukmacherów to Real Sociedad, który u siebie nie wygrał od listopada zeszłego roku. Sądzę jednak, że ekipa z San Sebastian jest wyraźnie lepsza, niż Mallorca, więc spodziewam się, że to gospodarze wywalczą przepustkę do finału Pucharu Króla.

Real Sociedad – Mallorca, ostatnie wyniki

Gracze z San Sebastian mają ostatnio gorszy czas. Zespół ten doznał dwóch porażek w La Lidze (1:3 z Villarrealem i 0:1 z Osasuną). Lepiej nie było w Lidze Mistrzów, gdzie górą było PSG.

Mallorca w ostatnich tygodniach doznała porażki 0:4 z Athletikiem Bilbao. Ostatnio miał miejsce remis z Deportivo Alaves. W międzyczasie udało się pokonać Rayo Vallecano.

Real Sociedad – Mallorca, historia

W meczach La Ligi Real Sociedad okazał się lepszy za każdym razem. Z kolei pierwszy mecz pucharowy zakończył się remisem 0:0,

Real Sociedad – Mallorca, kursy

Real Sociedad – Mallorca, przewidywane składy

Real Sociedad – Mallorca, typ kibiców

Real Sociedad – Mallorca, transmisja meczu

Spotkanie będzie można obejrzeć w tradycyjnej telewizji. Spotkanie będzie transmitowane na antenie TVP Sport od 21:30,

