Real Madryt – Osasuna, typy bukmacherskie

Każdy inny wynik niż wygrana Realu Madryt w sobotnim finale będzie sensacją. Królewscy są wręcz murowanym faworytem do zwycięstwa i jeżeli zagrają na swoim poziomie to nie powinni mieć problemów z odniesieniem zwycięstwa.

Real Madryt – Osasuna, ostatnie wyniki

Real Madryt, który nie ma już szans na mistrzostwa Hiszpanii, bardzo poważnie potraktował rozgrywki o Puchar Króla. W sobotę już po raz 20. w swojej historii może sięgnąć po to trofeum. Królewscy nie mogą jednak zlekceważyć swojego przeciwnika, a ich ostatnie wyniki nie mogą napawać dużym optymizmem kibiców. Drużyna Carlo Ancelottiego przegrała dwa z trzech ostatnich ligowych meczów – 2:4 z Gironą i 0:2 z Realem Sociedad. Wyniki te na pewno mogą niepokoić fanów stołecznego klubu przed wizytą w Sewilli, gdzie rozegrany zostanie finałowy mecz z Osasuną Pampeluna.

Osasuna do sobotniego spotkania również nie przystąpi w najlepszych nastrojach. To efekt dwóch porażek w ostatnich dwóch ligowych kolejkach – 0:2 z Realem Sociedad i 0:1 z Barceloną. Drużyna z Pampeluny nie ma jednak zbyt wiele do stracenia, dlatego też w sobotę można spodziewać się z jej strony dużej determinacji.

Real Madryt – Osasuna, historia

Historia bezpośrednich pojedynków obu zespołów każe wskazywać Real Madryt jako zdecydowanego faworyta do wygranej. Zespół z Pampeluny ostatni raz sposób na pokonanie Królewskich znaleźli w 2011 roku, kiedy u siebie zwyciężyli skromnie 1:0. Od tamtej pory obie drużyny, biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki, mierzyły się ze sobą 18 razy. Zdecydowana większość tych spotkań zakończyła się wygranymi Realu Madryt.

W tym sezonie obie drużyny grały ze sobą już dwa razy. Na Santiago Bernabeu Osasuna sprawiła niespodziankę remisując 1:1, ale przed własną publicznością musiała uznać wyższość utytułowanego rywala z Madrytu, który wygrał 2:0. Teraz obie drużyny zmierzą się ze sobą na terenie neutralnym.

Real Madryt – Osasuna, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy zdecydowani stawiają w tym meczu na wygraną Realu Madryt. Kursy w standardowej ofercie na zwycięstwo Królewskich oscylują w okolic 1.35. Rozważając typ na wygraną Realu warto skorzystać z oferty STS, który oferuje na taki zakład kurs 125.00, dostępnej po podaniu kodu promocyjnego GOAL podczas rejestracji.

Real Madryt – Osasuna, kto zdobędzie puchar?

Real Madryt – Osasuna, przewidywane składy

Real Madryt do finałowego spotkania przystąpi bez kontuzjowanego Ferlanda Mendy’ego. Pod znakiem zapytania stoi z kolei występ Luki Modricia. Osasuna będzie musiała sobie poradzić bez Darko Brasanaca. W kadrze znaleźli się natomiast David Garcia i Nacho Vidal, którzy ostatnio również narzekali na problemy zdrowotne.

Real Madryt: Courtois – Carvajal, Militao, Rudiger, Camavinga – Valverde, Tchouameni, Kroos – Rodrygo, Benzema, Vinicius

Osasuna: Herrera – Moncayola, Aridane, D. Garcia, Cruz – Torro, M Gomez – R. Garcia, Oroz, Ezzalzouli – Kike Garcia

Real Madryt – Osasuna, transmisja meczu

Finałowe spotkanie pomiędzy Realem Madryt i Osasuną Pampeluna rozegrane zostanie w sobotę (6 maja) o godzinie 22:00. Telewizyjna transmisja będzie dostępna na kanale TVP1, a mecz skomentują Jacek Laskowski i Robert Podoliński.

Za pośrednictwem internetu mecz Real – Osasuna obejrzymy za darmo w usłudze STS TV. Dostęp do bezpłatnej transmisji można uzyskać w bardzo prosty sposób, spełniając dwa warunki – zarejestrować konto w STS z kodem promocyjnym GOAL oraz zagrać dowolny zakład w ciągu ostatnich 24 godzin (lub live) przed meczem.

