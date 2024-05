Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Erik Exposito

Raków – Śląsk, typy bukmacherskie

Śląsk Wrocław dzięki trzem ostatnim zwycięstwom wrócił do walki o tytuł. Drużyna Jacka Magiery sięgnie po tytuł, jeżeli uzyska lepszy wynik od prowadzącej obecnie Jagiellonii Białystok. Obie drużyny mają na swoim koncie po 60 punktów. Wrocławianie stoją jednak przed trudnym zadaniem, jakim jest wyjazdowy mecz z Rakowem Częstochowa, który również ma wiele do udowodnienia. Śląsk nie może kalkulować i musi zagrać o pełną pulę. Biorąc pod uwagę to jak prezentował się w ostatnich meczach, sądzę, że nie zawiedzie swoich kibiców i sięgnie po pełną pulę. Czyt to wystarczy do tytułu? Czas pokaże. Mój typ: wygrana Śląska

Zupełnie innego zdania jest Kuba Olkiewicz, który w tym meczu stawia na… wygraną Rakowa. Jest to oczywiście także realny scenariusz. Raków z pewnością nie zastosuje wobec rywali taryfy ulgowej. Taki zakład, korzystając z promocji Superbet, również można postawić po kursie 150.00. Szczegóły niżej.

Raków – Śląsk, ostatnie wyniki

Śląsk Wrocław w końcówce sezonu wrócił do formy prezentowanej w pierwszej części rozgrywek. Podopieczni Jacka Magiery wygrali trzy ostatnie ligowe spotkania, co pozwoliło im wrócić do walki o mistrzowski tytuł. Wrocławianie zostawiali w pokonanym polu kolejno ŁKS Łódź (2:1 na wyjeździe), Cracovię (4:0 u siebie) i Radomiaka Radom (2:0 u siebie). Teraz czeka ich pojedynek z niewątpliwie bardziej wymagającym przeciwnikiem.

Raków obecnego sezonu nie może zaliczyć do udanych, ale nadal ma o co grać. Przed ostatnią kolejką zajmuje szóste miejsce w tabeli, ale wygrana ze Śląskiem może dać mu awans na czwartą lokatę. W ostatnich tygodniach drużyna Dawida Szwargi grała jednak w kratkę. Pięć ostatnich kolejek to tylko dwie wygrane (1:0 z Widzewem, 2:1 z Pogonią) i aż trzy porażki (0:1 z Górnikiem, 0:2 z Zagłębiem, 0:2 z Cracovią). W sobotę będzie jednak dysponować atutem własnego boiska, na którym w tym sezonie doznał tylko jednej porażki.

Raków – Śląsk, historia

Bilans dotychczasowych pojedynków obu zespołów w Ekstraklasie zdecydowanie przemawia na korzyść Rakowa. Drużyna z Częstochowy wygrała 5 z 9 rozegranych spotkań. Śląsk sposób na pokonanie Rakowa znalazł tylko raz.

Pierwszy pojedynek obu zespołów w tym sezonie zakończył się remisem 1:1. Raków prowadził we Wrocławiu po trafieniu Kittela, ale do wyrównania doprowadził Samiec-Taler. Z kolei ostatnie spotkanie w Częstochowie zakończyło się pewną wygraną Rakowa 4:1.

Raków – Śląsk, kursy bukmacherskie

Śląsk w sobotę musi przygotować się na ciężką przeprawę. Nie będzie mógł liczyć na taryfę ulgową ze strony gospodarzy. Bukmacherzy w tym meczu nie widzą wyraźnego faworyta. Kursy na zwycięstwo jednej i drugiej drużyny są porównywalne. Rozważając typ na wygraną Śląska, w standardowej ofercie Superbet można liczyć na kurs 2.50. Możesz również skorzystać z promocji i postawić dowolny zakład 1, X, 2 po bardzo wysokim kursie 150.00. Więcej informacji znajdziesz wyżej. Z oferty Superbet możesz skorzystać podając kod promocyjny GOAL podczas rejestracji.

Raków – Śląsk, typ kibiców

Raków – Śląsk, przewidywane składy

Raków Częstochowa Dawid Szwarga Śląsk Wrocław Jacek Magiera

Raków – Śląsk, transmisja meczu

Mecz Raków – Śląsk to jeden z dwóch kluczowych pojedynków w walce o mistrzostwo Polski. Transmisja z meczu, który rozegrany zostanie w sobotę (25 maja) o godzinie 17:30, dostępna będzie na kanale CANAL+ Sport 2. Spotkanie możesz obejrzeć także korzystając z usługi CANAL+ online. Dostęp do niej możesz uzyskać w promocyjnej cenie 39 zł miesięcznie przez pierwsze trzy miesiące. Z promocji skorzystasz zakładając konto za pośrednictwem naszej strony.

