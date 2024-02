IMAGO / Beautiful Sports Na zdjęciu: Julian Brandt

PSV Eindhoven – Borussia Dortmund, typy na mecz i przewidywania

Wtorkowy mecz 1/8 finału Ligi Mistrzów odbędzie się w Eindhoven, więc PSV nie przypadkiem uważane jest za faworyta. Zespół ten nie ma w zwyczaju przegrywać, a szczególnie u siebie. To sprawia, że nie spodziewać się wygranej przyjezdnych. Borussia pokonała rywala w zaledwie dwóch z pięciu ostatnich meczów wyjazdowych. Mój typ: wygrana PSV.

PSV Eindhoven – Borussia Dortmund, ostatnie wyniki

Gracze PSV zaczęli luty od remisu z Ajaxem. Później były już same zwycięstwa. Ekipa z Eindhoven sięgnęła po komplet sześciu punktów na krajowym podwórku. Tym samym wciąż ma piorunujący bilans, na który składa się 20 zwycięstw i 2 remisy.

Borussia w lutym rozczarowuje swoich kibiców. Dortmundczycy wyszli na murawę trzykrotnie i tylko raz schodzili z niej jako zwycięzca. Ekipa Edina Terzicia ograła Freiburg. Z kolei przeciwko Heidenheim i Wolfsburgowi był remis.

PSV Eindhoven – Borussia Dortmund, historia

Kluby te mierzyły się oficjalnie dwa razy. Oba pojedynki miały miejsce w 2002 roku w grupie Ligi Mistrzów. Borussia pokonała na wyjeździe PSV 3:1. W Dortmundzie padł zaś remis 1:1.

PSV Eindhoven – Borussia Dortmund, kursy

Bukmacherzy uznali, że faworytem spotkania jest PSV. Typy na zwycięstwo gospodarzy oscylują wokół 2,20. Dla porównania kursy na wygraną BVB wynoszą około 3,15. Mimo to nie należy skreślać żadnej z drużyn. Dlatego zachęcam do skorzystania z oferty Superbet. Nasz Superbet kod promocyjny to bonusy o łącznej wartości 3755 zł.

PSV Eindhoven – Borussia Dortmund, przewidywane składy

PSV Eindhoven Peter Bosz 4-3-3 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Borussia Dortmund Edin Terzic PSV Eindhoven Peter Bosz 4-3-3 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Borussia Dortmund Edin Terzic Rezerwowi ▼ 2 Shurandy Sambo 8 Sergino Dest 9 Luuk de Jong 16 Joel Drommel 18 Olivier Boscagli 20 Guus Til 24 Boy Waterman 26 Isaac Babadi 35 Fredrik Oppegård 2 Mateu Morey 5 Ramy Bensebaini 6 Salih Özcan 11 Marco Reus 15 Mats Hummels 17 Marius Wolf 18 Youssoufa Moukoko 30 Ole Pohlmann 33 Alexander Meyer 35 Marcel Lotka 38 Kjell Wätjen 48 Samuel Bamba

PSV Eindhoven – Borussia Dortmund, typ kibiców

PSV Eindhoven – Borussia Dortmund, transmisja meczu

Mecz z udziałem PSV i BVB rozpocznie się we wtorek (20 lutego) o godzinie 21:00. To spotkanie można obejrzeć na antenie Polsat Sport Premium 2, co oznacza, że transmisja będzie dostępna także w internecie na platformie CANAL+ Online. Wykupując pakiet CANAL+, Polsat Sport Premium i Eleven Sports za pośrednictwem naszej strony zapłacisz 6×48 zł (288 zł płatne z góry), czyli zaoszczędzisz 156 zł względem standardowej oferty z miesięczną subskrypcją (74 zł).

