Przed 31. kolejką Bundesligi: typy, kursy, zapowiedź

Do końca sezonu Bundesligi pozostały tylko cztery kolejki. W najbliższy weekend startuje 31. seria gier. W sobotę dojdzie do wielkiego Der Klassiker, po którym Bayern może sięgnąć po 10. mistrzostwo z rzędu. Sprawdź nasze typy i przewidywania na wybrane pojedynki niemieckiej ekstraklasy.

FC Koeln – Arminia Bielefeld

FC Kolen znów imponuje formą. Ekipa z Kolonii od dłuższego czasu depcze po piętach czołówce. Kozły polują na europejskie puchary, a dwa zwycięstwa z rzędu pomogły zbliżyć się do szóstej lokaty. Pokonanie Mainz (3:2) i M’gladbach (3:1) sprawiło, że gospodarze jesienią mogą zagrać przynajmniej w Lidze Konferencji.

Tymczasem w zupełnie innym miejscu jest Arminia. Piłkarze z Bielefeld częściej byli pod formą, czego dowodem są obecne rezultaty. W połowie lutego goście zgarnęli ostatnie trzy punkty. Od tamtej pory zaliczyli serię niepowodzeń, w międzyczasie zgarniając oczko. Taki obrót spraw na pewno nie pomoże wywalczyć utrzymania w Bundeslidze.

Kozły nie planują rezygnować z marzeń o Europie. Stąd też Arminię czeka niezwykle trudne zadanie. Naszym zdaniem więcej jakości prezentują gracze FC Koeln, dlatego stawiamy na zwycięstwo gospodarzy. Nasz typ: wygrana FC Koeln.

Eintracht Frankfurt – TSG Hoffenheim

Eintracht sensacyjnie wywalczył awans do półfinału Ligi Europy, jednak na niemieckim podwórku nie wszystko jest usłane różami. Od czterech kolejek Orły nie są w stanie wywalczyć przełamania. Bez kompletu punktów trudno dogonić resztę rywali, a czasu na poprawę wyników pozostaje coraz mniej.

Z kolei Hoffenheim powoli rezygnuje z walki o szóstą pozycję w tabeli. Wieśniacy też ostatnio rozczarowują swoją postawą. Od pięciu kolejek drużyna Hoenessa zgarnęła dwa oczka, przez co spadła w ligowej klasyfikacji.

Oba kluby dalej walczą ze swoimi demonami. Stąd też uważamy, że ostatecznym rezultacie mogą zadecydować detale. Stawiamy na poniżej 2,5 bramki do ostatniego gwizdka sędziego. Nasz typ: poniżej 2,5 bramki.

RB Lipsk – Union Berlin

Imponująca praca Tadesco odmieniła RB Lipsk. Byki też liczą się w walce o finał Ligi Europy, a do tego twardo pilnują trzeciego miejsca na podium. Od trzech kolejek gospodarze regularnie zdobywają całą pulę, pokonując tydzień temu Bayer Leverkusen (1:0).

Natomiast Union notuje jeszcze lepszy sezon niż w poprzednim roku. Berlińczycy na ten moment są w Lidze Konferencji, ale ich ambicje sięgają, co najmniej Ligi Europy. Żeby tak się stało, trzeba przegonić Freiburg. Ta sztuka może się udać szczególnie, że stołeczny zespół zjawi się na Red Bull Arenie po trzech wygranych z rzędu.

Żadna z drużyn nie zamierza rezygnować z własnych marzeń. Każda z nich walczy o wysokie cele, więc w Lipsku nie będzie wiało nudą. Zdaniem naszej redakcji obie ekipy wpakują piłkę do siatki, a do końca meczu padną przynajmniej trzy bramki. Nasz typ: btts i powyżej 2,5 bramki.

Bayern Monachium – Borussia Dortmund

Bayern Monachium jest ostatnio na językach w niemieckich mediach. Bawarczycy zawiedli w Lidze Mistrzów już drugi sezon z rzędu. Do tego Julian Nagelsmann nie wprowadził swoich podopiecznych do walki o finał Pucharu Niemiec. W takim wypadku trzeba skupić się na Bundeslidze. W niej gospodarze nie mają sobie równych, ale brak nowej umowy dla Roberta Lewandowskiego nieco burzy dobrą atmosferę w szatni. Pomimo czterech zwycięstw z rzędu, ten aspekt może napsuć krwi monachijczykom w Der Klassiker.

Borussia Dortmund pogodziła się z końcem przygody Erlinga Haalanda na Signal Indua Park. Szefostwo zadbało jednak o zastępce norwega i latem do klubu przyleci Karim Adyemi. BVB przy lepszej dyspozycji swoich piłkarzy, walczyłaby w sobotę o mistrzostwo. Niemniej jednak, 10 wpadek to o trzy za wiele, by przerwać wieloletnią dominację Bayernu. W ostatnich tygodniach goście poprawili skuteczność, co potwierdza wysokie zwycięstwo nad Wolfsburgiem (6:1).

Der Klassiker zawsze rządzi się swoimi prawami. Kibice Bayernu oczekują wielkiej fety na Allianz Arenie po tym spotkaniu, bo zwycięstwo zapewni klubowi 10. tytuł z rzędu. Borussia raczej powinna wpakować piłkę do siatki. Uważamy, że trzy punkty powędrują na konto Bawarczyków, ale BVB będzie walczyć do końca. Nasz typ: wygrana Bayernu i btts.

Hertha Berlin – VfB Stuttgart

Na koniec zmagań 30. kolejki dojdzie do rywalizacji o sześć punktów. Hertha spisywana była już na straty, ale zdołała jeszcze wygrać dwa spotkania z pięciu ostatnich. To sprawiło, że Berlińczycy dalej mogą marzyć o utrzymaniu. Do tego pokonanie Augsburga (1:0) w zeszłej serii gier pozwoliło uciec ze strefy spadkowej, nad którą dziś stołeczny klub ma tylko oczko przewagi.

Stuttgart nie miał już tyle szczęścia na przestrzeni poprzednich tygodni. Szwaby rzadziej przegrywały niż Hertha, ale częściej tracą cenne punkty w głupi sposób. Ukazuje to aż 10 remisów od jesieni. Tydzień temu bezbramkowy rezultat nie pomógł w wyjściu ze strefy spadkowej.

Z racji na wielką wagę tego starcia, tu też może dziać się sporo. Nie ma już nad czym się zastanawiać i trzeba zawalczyć o zwycięstwo. Dlatego też, spodziewamy się bramek z obu stron. Nasz typ: btts.

Program 30. kolejki Bundesligi:

piątek (22 kwietnia)

20:30 Wolfsburg – Mainz (btts)

sobota (23 kwietnia)

15:30 FC Koeln – Arminia (1)

15:30 Eintracht – Hoffenheim (poniżej 2,5 bramki)

15:30 Fuerth – Bayer Leverkusen (Bayer handicap 1:0)

15:30 RB Lipsk – Union (btts i powyżej 2,5 bramki)

15:30 Freiburg – M’gladbach (1)

18:30 Bayern – BVB (1 i btts)

niedziela (24 kwietnia)

15:30 Bochum – Augsburg (remis)

17:30 Hertha – Stuttgart (btts)

(w nawiasie publikujemy nasz typ)

30. kolejka Bundesligi: Kursy bukmacherskie, zakład AKO

