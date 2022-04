Przed 29. kolejką PKO Ekstraklasy: typy, kursy, zapowiedź

PressFocus Na zdjęciu: Mateusz Wdowiak

Do końca sezonu w rozgrywkach PKO Ekstraklasy zostało już tylko sześć kolejek. W grze o końcowy triumf cały czas są jeszcze trzy drużyny. Jak w najbliższej serii gier spiszą się Lech Poznań, Pogoń Szczecin oraz Raków Częstochowa? Przeczytaj opisy potyczek tych trzech klubów. Sprawdź także nasze typy na wszystkie dziewięć spotkań, które odbędą się w 29. kolejce PKO Ekstraklasy.

Wisła Płock – Lech. Typy, kursy, zapowiedź

Lech Poznań pojedzie do Płocka na mecz z tamtejszą Wisłą. W poprzedniej kolejce zawodnicy Macieja Skorży rywalizowali na swoim boisku z Legią Warszawa. Derby Polski zawiodły, a ostatecznie sobotnie spotkanie zakończyło się rezultatem remisowym 1:1. W poprzedniej serii gier słabsze rezultaty zanotowały Pogoń Szczecin oraz Raków Częstochowa. Dzięki temu piłkarze Macieja Skorży awansowali na pierwsze miejsce w ligowej tabeli. W tym sezonie Kolejorz grał 14 razy w meczach wyjazdowych i zdobył 23 punkty.

Wisła Płock wciąż ma szansę na zajęcie czwartego miejsca, które będzie premiowało grą w kwalifikacjach do europejskich pucharów. Ostatnio Nafciarze prezentują się bardzo dobrze na ligowym podwórku. 8 kwietnia Wisła Płock rywalizowała na wyjeździe z Pogonią Szczecin. Po wielu kontrowersjach Portowcy niespodziewanie przegrali z płocczanami 1:2. To druga kolejna wiktoria tego klubu. Wcześniej piłkarze z Płocka pokonali u siebie Górnika Zabrze 3:2.

Bruk-Bet – Raków. Typy, kursy, zapowiedź

Piłkarze Bruk-Betu są w bardzo trudnym położeniu przed ostatnimi kolejkami. Aktualnie zawodnicy z Niecieczy zajmują przedostatnie miejsce. Główny problem beniaminka polega jednak na tym, że traci on aż siedem oczek do pierwszego bezpiecznego miejsca. Do końca sezonu zostało natomiast zaledwie sześć kolejek. W poprzedniej serii gier zawodnicy Bruk-Betu rywalizowali na wyjeździe z Lechią. Gdańszczanie skrzętnie skorzystali z atutu własnego obiektu i zwyciężyli 2:0.

Raków Częstochowa także nie może zaliczyć ostatniej kolejki do udanych. Piłkarze trenowani przez Marka Papszuna podejmowali Śląsk Wrocław. Wydawało się, że zawodnicy z Małopolski poradzą sobie z drużyną Piotra Tworka, która walczy o utrzymanie w obecnych rozgrywkach PKO Ekstraklasy. To jednak rywale wyszli na prowadzenie pod koniec pierwszej połowy. W drugiej części gry do wyrównania doprowadził Patryk Kun i mecz zakończył się remisem 1:1. Obecnie piłkarze Marka Papszuna są na trzecim miejscu w tabeli.

Jagiellonia – Pogoń. Typy, kursy, zapowiedź

Piłkarze Piotra Nowaka ostatnio zrobili kolejny krok w kierunku utrzymania. Duma Podlasia w poniedziałek rywalizowała na wyjeździe z Radomiakiem Radom. Piłkarze beniaminka prowadzili już 2:0, ale ostatecznie spotkanie zakończyło się remisem 2:2. Obecnie Jagiellonia Białystok zajmuje jedenaste miejsce i ma już sześć oczek przewagi nad Wisłą Kraków. W ostatnim domowym spotkaniu ekipa z Podlasia pokonała u siebie Zagłębie Lubin 2:1.

Pogoń Szczecin po serii kilku bardzo dobrych wyników tym razem musiała przełknąć gorycz porażki. W poprzedni piątek Portowcy podejmowali u siebie Wisłę Płock. Wszystko zaczęło się zgodnie z przewidywaniami fachowców, ponieważ Pogoń Szczecin objęła prowadzenie po bramce Kamila Grosickiego. Jeszcze przed przerwą wyrównał jednak Łukasz Sekulski. Gola na wagę zwycięstwa dla Nafciarzy zdobył natomiast Jorginho. W końcówce nie obyło się bez kontrowersji. Finalnie jednak Pogoń Szczecin przegrała 1:2 i spadła na drugie miejsce w tabeli.

Program 29. kolejki PKO Ekstraklasy

Sobota (16 kwietnia)

12:30 Łęczna – Radomiak (x)

12:30 Stal – Warta (1)

15:00 Bruk-Bet – Raków (2)

17:30 Jagiellonia – Pogoń (2)

20:00 Wisła Płock – Lech (2)

Poniedziałek (18 kwietnia)

12:30 Cracovia – Zagłębie (x2)

15:00 Śląsk – Wisła (BTS)

17:30 Górnik – Lechia (x)

20:00 Legia – Piast (1)

W nawiasie publikujemy nasz typ na mecz.

29. kolejka PKO Ekstraklasy: kursy bukmacherskie, zakład AKO

1 x 2 10:30 16 April 2022 Stal Mielec Warta Poznan 2.75 3.15 2.70 2.91 3.05 2.70 3.00 3.00 2.65 3.00 3.05 2.55 10:30 16 April 2022 Gornik Leczna Radomiak Radom 3.30 3.20 2.30 3.25 3.20 2.36 3.25 3.20 2.30 3.35 3.20 2.29 13:00 16 April 2022 Termalica Nieciecza Rakow Czestochowa 5.65 3.75 1.65 5.25 3.75 1.70 5.20 3.80 1.68 Pokaż 7 więcej spotkań 15:30 16 April 2022 Jagiellonia Bialystok Pogon Szczecin 4.35 3.40 1.90 3.75 3.45 2.06 3.70 3.40 2.10 3.85 3.50 1.97 18:00 16 April 2022 Wisla Plock Lech Poznan 6.15 4.00 1.57 6.10 4.00 1.62 5.60 4.10 1.60 10:30 18 April 2022 Cracovia Zaglebie Lubin 2.15 3.35 3.50 2.20 3.35 3.45 2.15 3.40 3.50 2.13 3.35 3.50 13:00 18 April 2022 Slask Wroclaw Wisla Krakow 2.40 3.35 3.00 2.42 3.30 3.05 2.35 3.25 3.15 2.33 3.35 3.10 15:30 18 April 2022 Gornik Zabrze Lechia Gdansk 2.15 3.25 3.60 2.23 3.30 3.45 2.25 3.15 3.60 2.15 3.35 3.50 18:00 18 April 2022 Legia Warszawa Piast Gliwice 2.45 3.25 3.00 2.55 3.15 3.00 2.50 3.20 3.00 2.55 3.15 3.00 16:30 20 April 2022 Lech Poznan Gornik Leczna 1.17 7.15 18.00 1.20 7.20 14.50 1.20 6.75 14.10 1.17 7.20 18.00 Pokaż 7 mniej spotkań Wybrane zakłady: 0 Najwyższy kurs: 0.00 Nie wszystkie kursy są dostępne u tego bukmachera Stawka PLN Wygrana PLN 10 PLN 10 PLN 10 PLN 10 ▼ POSTAW W STS Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 15 kwietnia 2022 12:20 .

