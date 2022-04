PressFocus Na zdjęciu: Ivi Lopez

Termalica Nieciecza – Raków: typy na mecz PKO Ekstraklasy. Dla walczących o mistrzostwo Polski podopiecznych Marka Papszuna jest to jedno z tych spotkań, w których zdobycie trzech punktów jest obowiązkiem. Nie oznacza to jednak, że w Niecieczy czeka ich łatwe zadanie.

Termalica Nieciecza – Raków, typy na mecz i przewidywania

Raków do Niecieczy jedzie w roli faworyta i każdy inny wynik niż wygrana gości będzie uznany za niespodziankę. Częstochowianie mogą jednak się spodziewać trudnej przeprawy, bowiem Bruk-Bet Termalica w tym roku przegrał siebie tylko jedno z pięciu rozegranych spotkań. W żadnym z tych spotkań nie padły również więcej niż trzy gole. Nasz typ: X2 i poniżej 3,5 bramki

Termalica Nieciecza – Raków, sytuacja kadrowa

Gospodarze do sobotniego spotkania przystąpią bez pauzującego za kartki Artema Putiwcewa. Z tego samego powodu w drużynie gości zabraknie podstawowego obrońcy Frana Tudora.

Do dyspozycji Marka Papszuna będzie bramkarz Vladan Kovacević, który jest gotowy do gry po przerwie spowodowanej kontuzją. Niewykluczone jednak, że miejsce w bramce zachował Kacper Trelowski. W Częstochowie trwa również walka z czasem w kwestii gotowości do gry Zorana Arsenicia.

Termalica Nieciecza – Raków, ostatnie wyniki

Wyścig o mistrzowski tytuł w ostatnich tygodniach mocno zwolnił, co jest oczywiście efektem kilku niespodziewanych potknięć drużyn w nim uczestniczących. Na sześć kolejek przed zakończeniem sezonu, Raków zajmuje trzecie miejsce w tabeli, ale ma na swoim koncie dokładnie tyle samo punktów co wyprzedzające go ekipy Pogoni Szczecin i Lecha Poznań.

Piłkarz Rakowa mogą “pluć sobie w brodę”, bowiem przed tygodniem nie wykorzystali okazji do objęcia fotelu lidera. Znając wyniki swoich bezpośrednich rywali w walce o tytuł, którzy stracili punkty, sami tylko zremisowali 1:1 u siebie z walczącym o utrzymanie Śląskiem Wrocław. Był to drugi remis ekipy Marka Papszuna w ostatnich trzech kolejkach. Wcześniej Raków podzielił się u siebie punktami z Legią Warszawa (1:1), a międzyczasie pokonał 2:0 na wyjeździe Wartę Poznań.

Teraz rywalem jedenastki z Częstochowy będzie przedostatni w tabeli Bruk-Bet Termalica Nieciecza, który coraz szybszym krokiem zmierza do pierwszej ligi. Do bezpiecznego miejsca w tabeli traci bowiem już siedem punktów, co biorąc pod uwagę prezentowaną formę, wydaje się być stratą nie do odrobienia. W pięciu ostatnich ligowych spotkaniach drużyna z Niecieczy zdobyła tylko dwa punkty, a w ostatniej kolejce przegrała na wyjeździe 0:2 z Lechią Gdańsk.

Termalica Nieciecza – Raków, prawdopodobieństwo wygranej

Termalica Nieciecza – Raków, historia

Historia bezpośrednich pojedynków obu zespołów nie jest zbyt bogata, ale zdecydowanie przemawia na korzyść Rakowa. Wszystkie dotychczasowe spotkania “o punkty” zakończyły się bowiem wygranymi drużyny z Częstochowy.

W jesiennej ligowej konfrontacji, która jak dotąd była ich jedynym pojedynkiem w Ekstraklasie, Raków wygrał u siebie 3:2. Obie drużyny w tym sezonie miały okazję mierzyć się ze sobą także w spotkaniu 1/8 finału Fortuna Pucharu Polski. Mecz w Niecieczy zakończył się wygraną 2:0 gości.

Termalica Nieciecza – Raków, kursy

Faworytem spotkania jest oczywiście Raków Częstochowa, co widać także po kursach oferowanych przez bukmacherów na ten pojedynek. Wygrana gości “wyceniana” jest na 1.65-1.70.

Termalica Nieciecza – Raków przewidywane składy

Termalica: Pawluczenko – Radwański, Tekijaski, Wlazło, Domgjoni, Hybs – Kocyła, Hubinek, Dombrowskij, Mesanović – Śpiewak

Raków: Trelowski – Arsenić, Petrasek, Rundić – Sorescu, Papanikolaou, Lederman, Wdowiak, Ivi Lopez, Kun – Gutkovskis

Termalica Nieciecza – Raków, transmisja meczu

Sobotni mecz 29. kolejki polskiej ekstraklasy pomiędzy Bruk-Betem Termaliką Nieciecza i Rakowem Częstochowa rozpocznie się o godzinie 15:00. Transmisja “na żywo” dostępna będzie na kanałach Canal+ Sport i Canal+ Sport 3.

