Pressfocus Na zdjęciu: Obie drużyny mają obecnie tyle samo punktów w lidze

Stal Mielec – Warta Poznań: typy i kursy na mecz Ekstraklasy. Warta jest coraz bliżej utrzymania w Ekstraklasie, co było głównym założeniem na ten sezon. Dzięki zwycięstwu nad Cracovią, Zieloni mogą pochwalić się naprawdę niezłym bilansem w ostatnim czasie. Nie można powiedzieć tego o Stali Mielec, która na triumf czeka już od siedmiu spotkań.

Stadion Stali Mielec Ekstraklasa Stal Mielec Warta Poznań 3.30 3.15 2.70 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 15 kwietnia 2022 14:46 .

Stal Mielec – Warta Poznań, typy i przewidywania

Stal utrzymuje się w bezpiecznej odległości od strefy spadkowej głównie za sprawą bardzo udane rundy jesiennej. W roku 2022 wygląda to już dużo gorzej. Zespół złapał wyraźną zadyszkę i wygrał tylko jedno z 10 spotkań rundy wiosennej. Sytuacja zaczyna się robić niepokojąca, a pozycja trenera Adama Majewskiego słabnie z tygodnia na tydzień. Zwycięstwo w meczu z Wartą dałoby niezbędny teraz dla drużyny oddech i pozwoliłoby uspokoić nieco kibiców.

W tym sezonie Warta Poznań jest jedną z najlepiej radzących sobie w defensywie drużyn. Na tym aspekcie przede wszystkim opiera swoje sukcesy. Powszechnie wiadomo, że dla beniaminków najcięższy jest drugi sezon, kiedy trzeba zaskoczyć czymś rywali i znaleźć w sobie dodatkową motywację do dalszych starań. To jak na razie trener Szulczyk robi bardzo dobrze. Piłkarze z Poznania grają bardzo dojrzale i cierpliwie, a ostatni mecz z Cracovią jest tego najlepszym przykładem. Spodziewamy się, że przeciwko Stali, która jest bez formy, zaprezentują się równie przyzwoicie. Nasz typ: Obie drużyny strzelą gola/Nie.

Fuksiarz 1.70 Obie drużyny strzelą gola/Nie Odwiedź Fuksiarz

Stal Mielec – Warta Poznań, sytuacja kadrowa

Trener Majewski w meczu z Wartą będzie musiał poradzić sobie bez kontuzjowanego Mateusza Maka. Oprócz niego zabraknie także zawieszonego za kartki Maksymiliana Sitka. W Warcie też pewne braki. Do Mielca drużyna pojedzie bez Bartosza Kieliby, Wiktora Pleśniarowicza i Jordana Courtneya-Perkinsa.

Stal Mielec – Warta Poznań, ostatnie wyniki

Fani Stali Mielec od dłuższego czasu nie mają raczej powodów do radości. Z ostatnich 10 meczów klub wygrał tylko z Wisłą Kraków. Oprócz tego aż siedmiokrotnie przegrał i tylko dwa pojedynki zremisował. Są to dość wstydliwe statystyki. Dużo lepiej wygląda to w przypadku Warty Poznań. Podopieczni trenera Szulczyka wygrali trzy z ostatnich pięciu meczów i mogą z optymizmem podchodzić do najbliższego meczu ligowego.

Stal Mielec – Warta Poznań, historia

Patrząc po historii pojedynków obu drużyn można się spodziewać, że zbyt wielu bramek w Mielcu nie zobaczymy. W ostatnich pięciu spotkaniach dwukrotnie górą była Stal, raz wygrała warta i padły dwa bezbramkowe remisy.

Stal Mielec – Warta Poznań, kursy bukmacherskie

Oba zespoły mają tyle samo punktów w tabeli PKO BP Ekstraklasy i zbliżony bilans bramkowy. Z tego chociażby względu bukmacherzy nie wskazują w tym pojedynku wyraźnego faworyta. Nieco niższe kursy są jednak na zwycięstwo Warty – 2.70, przy kursach rzędu 3.10 na zwycięstwo gospodarzy. Obstawiając ten mecz, skorzystajcie z promocji bukmachera Fuksiarz. Dzięki niej możecie zyskać nawet 500 zł bonusu. Wystarczy, że skorzystacie z naszego kodu promocyjnego Fuksiarz GOAL.

Stal Mielec – Warta Poznań, przewidywane składy

Stal Mielec: Strączek – Matras, Żyro, Flis – Granlund, Kasperkiewicz, Urbańczyk, Getinger – Domański, Zawada, Steczyk

Warta Poznań: Lis – Ivanov, Szymonowicz, Trałka – Grzesik, Kopczyński, Miguel Luis, Kiełb – Szczepański, Zrelak, Castaneda

Stal Mielec – Warta Poznań, transmisja

Transmisja meczu dostępna będzie na antenie CANAL+Sport 2. Początek o godzinie 12:30. Spotkanie skomentują Filip Surma i Wojciech Jagoda.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.