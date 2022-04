Przed 28. kolejką PKO Ekstraklasy: typy, kursy, zapowiedź

PressFocus Na zdjęciu: gracze Legii

W 28. kolejce PKO Ekstraklasy dojdzie do szlagieru pomiędzy Lechem Poznań i Legią Warszawa. Czy piłkarze Macieja Skorży będą w stanie pokonać odradzających się mistrzów kraju? W innych ciekawie zapowiadających się spotkaniach liderująca Pogoń Szczecin podejmie Wisłę Płock, a drugi w tabeli Raków Częstochowa postara się wygrać ze Śląskiem Wrocław. Poniżej możesz przeczytać opisy tych potyczek. Poznaj też nasze typy na wszystkie spotkania tej kolejki w PKO Ekstraklasie.

Lech – Legia. Typy, kursy, zapowiedź

Lech Poznań pewnie wygrał z Olimpią Grudziądz 3:0 i awansował do finału Pucharu Polski. Podopieczni Macieja Skorży mierzą w tym sezonie w podwójną koronę. Jeśli chodzi o ostatnie spotkanie ligowe, to zawodnicy Kolejorza rywalizowali na wyjeździe ze Śląskiem Wrocław. Jedynego gola w tej konfrontacji zdobył tuż po przerwie Michał Skóraś. Aktualnie Lech Poznań jest na trzecim miejscu i traci jeden punkt do Pogoni Szczecin.

Legia Warszawa zaczęła grać na miarę swojego dużego potencjału. W ostatnich meczach (w rozgrywkach ligowych) piłkarze mistrzów Polski praktycznie zawsze wygrywają. Na początku kwietnia Legia Warszawa podejmowała Lechię Gdańsk. Gospodarze triumfowali 2:1. Wcześniej gracze ze stolicy zremisowali wyjazdowe spotkanie z Rakowem Częstochowa 1:1. W meczach delegacyjnych piłkarze Legii są niepokonani od 12 grudnia 2021 roku.

Raków – Śląsk. Typy, kursy, zapowiedź

Raków Częstochowa wciąż może wierzyć w wygranie rozgrywek ligowych. Wicemistrzowie naszego kraju 2 kwietnia rywalizowali na wyjeździe z Wartą Poznań. Ostatecznie podopieczni Marka Papszuna pokonali rywali z Wielkopolski 2:0. Kolejnego gola zapisał na swoim koncie Ivi Lopez, który jest w tym momencie samodzielnym liderem w Klasyfikacji Strzelców. Raków Częstochowa w tym sezonie grał 13 razy na swoim stadionie. Podopieczni Marka Papszuna zdobyli 28 punktów.

Śląsk Wrocław rywalizuje tylko o utrzymanie. W poprzedni piątek piłkarze Piotra Tworka podejmowali u siebie Lecha Poznań. Nie było niespodzianki, a Kolejorz skromnie triumfował 1:0. Wcześniej piłkarze Śląska Wrocław wygrali na wyjeździe z Wisłą Płock 2:1. W tym momencie sytuacja tego klubu jest dość stabilna. Gracze Piotra Tworka mają pięć punktów przewagi nad Wisłą Kraków.

Pogoń – Wisła Płock. Typy, kursy, zapowiedź

Pogoń Szczecin ostatnio znowu zaprezentowała się z bardzo dobrej strony, jeśli chodzi o ofensywę. Portowcy pewnie wygrali na wyjeździe z Górnikiem Łęczna 4:0. Po tym spotkaniu z funkcji pierwszego trenera zrezygnował Kamil Kiereś. W czterech poprzednich meczach ligowych piłkarze Pogoni Szczecin zdobyli aż 13 bramek. W tym momencie Portowcy są na pierwszym miejscu. Ekipa ze Szczecina ma punkt przewagi nad Rakowem oraz Lechem.

Zawodnicy Wisły Płock po ostatnim zwycięstwie awansowali na szóste miejsce w ligowej tabeli. Nafciarze w poprzedni poniedziałek podejmowali u siebie Górnika Zabrze. Podopieczni Jana Urbana przegrali 2:3. Warto zauważyć, że Nafciarze zazwyczaj słabo spisują się w spotkaniach wyjazdowych. W tym sezonie piłkarze z Płocka wygrali w delegacjach jedynie… dwukrotnie.

Program 28. kolejki PKO Ekstraklasy

Piątek (8 kwietnia)

18:00 Zagłębie – Stal (x)

20:30 Pogoń – Płock (1)

Sobota (9 kwietnia)

15:00 Piast – Łęczna (x)

17:30 Lech – Legia (1)

20:00 Lechia – Bruk-Bet (1)

Niedziela (10 kwietnia)

12:30 Warta – Cracovia (x2)

15:00 Wisła – Górnik (x)

17:30 Raków – Śląsk (1)

Poniedziałek (11 kwietnia)

18:00 Radomiak – Jagiellonia (x)

W nawiasie publikujemy nasz typ na mecz.

28. kolejka PKO Ekstraklasy: kursy bukmacherskie, zakład AKO

1 x 2 16:00 8 April 2022 Zaglebie Lubin Stal Mielec 1.95 3.60 3.85 2.03 3.50 3.90 2.05 3.40 3.85 1.98 3.50 3.85 18:30 8 April 2022 Pogon Szczecin Wisla Plock 1.52 4.10 6.75 1.55 4.12 6.70 1.55 4.15 6.45 1.50 4.20 6.80 13:00 9 April 2022 Piast Gliwice Gornik Leczna 1.55 4.00 6.45 1.60 4.00 6.20 1.63 3.90 5.85 1.57 4.00 6.20 Pokaż 7 więcej spotkań 15:30 9 April 2022 Lech Poznan Legia Warszawa 1.60 3.95 5.80 1.65 4.00 5.60 1.65 3.90 5.80 1.73 3.95 4.60 18:00 9 April 2022 Lechia Gdansk Termalica Nieciecza 1.75 4.00 4.40 1.77 3.80 4.80 1.80 3.70 4.60 1.74 3.85 4.70 10:30 10 April 2022 Warta Poznan Cracovia 2.70 3.00 2.90 2.75 3.10 2.86 2.70 3.00 2.95 2.60 3.00 3.00 13:00 10 April 2022 Wisla Krakow Gornik Zabrze 2.60 3.25 2.80 2.68 3.32 2.76 2.70 3.20 2.80 2.65 3.40 2.60 15:30 10 April 2022 Rakow Czestochowa Slask Wroclaw 1.57 4.25 5.65 1.58 4.25 6.00 1.58 4.15 5.95 1.55 4.20 6.00 16:00 11 April 2022 Radomiak Radom Jagiellonia Bialystok 2.35 3.20 3.20 2.40 3.25 3.20 2.40 3.20 3.20 2.31 3.25 3.25 10:30 16 April 2022 Gornik Leczna Radomiak Radom 2.78 3.25 2.60 Pokaż 7 mniej spotkań Wybrane zakłady: 0 Najwyższy kurs: 0.00 Nie wszystkie kursy są dostępne u tego bukmachera Stawka PLN Wygrana PLN 10 PLN 10 PLN 10 PLN 10 ▼ POSTAW W STS Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 7 kwietnia 2022 16:34 .

