PressFocus Na zdjęciu: Mecz Legia - Lech

Lech – Legia: typy i kursy na mecz PKO Ekstraklasy. W sobotnie popołudnie rozegrany zostanie ligowy klasyk, w którym walczący o mistrzowski tytuł Lech zmierzy się z zamierzającą pokrzyżować mu szyki Legią Warszawa.

INEA Stadion Ekstraklasa Lech Poznań Legia Warszawa 1.73 4.05 5.80 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 9 kwietnia 2022 10:17 .

Lech – Legia, typy i przewidywania

Jednego jesteśmy pewni – emocjo nie zabraknie. Lech będzie starał się wykorzystać piątkowe potkniecie Pogoni Szczecin, natomiast Legia zrobi wszytko, aby mu to uniemożliwić i skomplikować Kolejorzowi walkę o mistrzostwo Polski. W sobotnie popołudnie w Poznaniu możemy spodziewać się bardzo zaciętego spotkania, do którego przystąpią z jednym celem – odniesienie zwycięstwa. My spodziewamy się także sporej liczby bramek. Nasz typ: BTTS

Lech – Legia, kurs 15.00 na wygraną Kolejorza w ETOTO

Bukmacher ETOTO przygotował na ten mecz bardzo atrakcyjną promocję – kurs 15.00 na wygraną Lecha. Co to oznacza? Stawiając 10 zł można wygrać aż 150 zł, jeżeli trzy punkty trafią na konto Kolejorza. Jak skorzystać z promocji? Wyjaśniamy.

Dokonaj rejestracji konta w ETOTO podając kod promocyjny GOAL Wpłać pierwszy depozytu o wartości minimum 50 zł Postaw pojedynczy zakład na zwycięstwo Lecha w meczu z Legią po kursie 15.00 na stronie promocji (oferta MEGA KURS) Maksymalna stawka zakładu to 10 zł. Jeżeli Lech wygra spotkanie, otrzymasz 150 złotych na swoje konto główne.

Szczegóły oferty dostępne są na stronie ETOTO.

Lech – Legia, ostatnie wyniki

Lech Poznań w sobotnie popołudnie stanie przed szansą objęcia, przynajmniej na kilkanaście godzin, prowadzenia w ligowej tabeli. W piątek porażki doznała liderująca Pogoń Szczecin. Podopieczni Macieja Skorży zagrają również o trzecie ligowe zwycięstwo z rzędu, po tym jak w ostatnich dwóch kolejkach pokonali Jagiellonię Białystok (3:0) i Śląsk Wrocław (1:0).

W mijającym tygodniu Lech wywalczył również awans do finału Pucharu Polski, pewnie 3:0 pokonując niżej notowaną Olimpię Grudziądz. W półfinale tych rozgrywek rywalizowała również Legia Warszawa, ale musiała uznać wyższość Rakowa Częstochowa. Dla drużyny Aleksandara Vukovicia to praktycznie pożegnanie się z marzeniami o występach w europejskich pucharach w przyszłym sezonie.

Do sobotniego spotkania Legia przystąpi jednak z zamiarem pokazania, że jest w stanie rywalizować z najlepszymi w tym sezonie zespołami w lidze. Ich celem będzie nie tylko przedłużenie trwającej obecnie siedem spotkań serii meczów w lidze bez porażki, ale przede wszystkim wywiezienie ze stolicy Wielkopolski kompletu punktów.

Zobacz także: aktualna tabela Ekstraklasy

Lech – Legia, historia

W ostatnich latach rywalizacji obu drużyn towarzyszą ogromne emocje i zainteresowanie. Trudno jednak wskazać drużynę, której w bezpośrednich pojedynkach w ostatnim czasie wiodło się lepiej.

Pierwszy pojedynek tych drużyn w tym sezonie zakończył się skromną wygraną 1:0 Lecha. Legia będzie starała się wziąć rewanż, a w przeszłości potwierdzała już, że jest w stanie wygrywać w Poznaniu. Ostatnie takie zwycięstwo odniosła w maju 2020 roku.

Lech – Legia, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy jednoznacznie w roli faworyta do zwycięstwa w sobotnim spotkaniu stawiają Lecha Poznań, na zwycięstwo którego kursy wynoszą obecnie 1.60-1.75. Wygrana Legii będzie według nich sporą niespodzianką. Przy okazji tego meczu można skorzystać z oferowanego przez STS zakładu bez ryzyka o wartości 234 zł. Aby go odebrać wystarczy zarejestrować konto podając STS kod promocyjny GOAL.

Lech – Legia, przewidywane składy

Legia do sobotniego spotkania przystąpią osłabiona brakiem czterech kontuzjowanych zawodników – Bartosza Kapustki, Maika Nawrockiego, Yuriego Ribeiro i Pawła Wszołka. W zespole Kolejorza nie zobaczymy natomiast Bartosza Salamona i Artura Sobiecha. Pozostali piłkarze są do dyspozycji szkoleniowców obu zespołów.

Lech: Van der Hart – Pereira, Satka, Kędziora, Pedro Rebocho, Karlstroem, Tiba, Velde, Amaral, Kamiński, Ishak

Legia: Strebinger – Johansson, Rose, Wieteska, Jędrzejczyk, Sokołowski, Slisz, Skibicki, Josue, Rosołek, Pekhart

Lech – Legia, transmisja meczu

Sobotnie spotkanie obejrzymy oczywiście w polskiej telewizji. Mecz, który będzie transmitowany na kanałach TVP Sport, Canal+ Sport, Canal+ Sport 3 i Canal+ 4K Ultra HD, rozpocznie się o godzinie 17:30

Pakiet Powitalny do 1504zł. Zakład bez ryzyka do 234zł! Największy polski bukmacher Sprawdź! +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin Pełen reg

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.