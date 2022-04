PressFocus Na zdjęciu: Kamil Grosicki

Pogoń – Wisła Płock: typy na mecz PKO Ekstraklasy. W piątkowy wieczór Pogoń zagra o kolejne zwycięstwo, które pozwoli jej zachować fotel lidera i zrobić kolejny krok w kierunku zdobycia mistrzowskiego tytułu.

Stadion Florian Krygier Ekstraklasa Pogoń Szczecin Wisła Płock 1.55 4.20 6.75 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 7 kwietnia 2022 10:41 .

Pogoń Szczecin – Wisła Płock, typy na mecz i przewidywania

Na papierze faworytem jest oczywiście Pogoń Szczecin, jednak skuteczność prezentowana przez gości w ostatnich meczach sprawia, że nie można w tym meczu wykluczać niespodzianki. Obie drużyny zdobywają ostatnio sporo bramek, co sprawia, że piątkowe spotkanie zapowiada się niezwykle ciekawie. Możemy spodziewać się zaciętego pojedynku i dwóch ofensywnie usposobionych drużyn. Jesteśmy przekonani, że gole w tym meczu padną i to z obu stron.

Pogoń Szczecin – Wisła Płock, ostatnie wyniki

Pogoń do piątkowego spotkania przystąpi zajmując pierwsze miejsce w tabeli. Aktualnie Portowcy mają jednak tylko jeden punkt przewagi nad Rakowem Częstochowa i Lechem Poznań. Wygrana nad Wisłą Płock pozwoli tę przewagę powiększyć i jednocześnie wywrzeć presję na rywalach.

Zespół ze Szczecina do meczu przystąpi w bardzo dobrych nastrojach, po tym jak w czterech ostatnich ligowych spotkaniach zdobył 10 punktów. W tym czasie drużyna Kosty Runjaicia efektownie wygrywała 4:0 z Radomiakiem Radom, 4:1 z Wisłą Kraków oraz 4:0 z Górnikiem Łęczna. W międzyczasie zaliczyła drobne potknięcie, jakim był remis z Cracovią.

Nafciarze ostatnie tygodnie również mogą zaliczyć do udanych, bowiem w analogicznym okresie zdobyli tylko jeden punkt mniej od Pogoni. Drużyna z Płocka wygrywała z Górnikiem Łęczna (3:1), Jagiellonią Białystok (1:0) i ostatnio Górnikiem Zabrze (3:2). Musiała również uznać wyższość Śląska Wrocław (1:2).

Pogoń Szczecin – Wisła Płock, historia

Pogoń w piątkowy wieczór będzie starała się wykorzystać atut własnego boiska, na którym wygrała 3 z 4 ostatnich ligowych potyczek z Wisłą Płock. Dla Portowców będzie to również okazja do rewanżu za pierwszy mecz obu drużyn w tym sezonie, który zakończył się skromną wygraną 1:0 Nafciarzy. Była to jedna z trzech porażek Pogoni w obecnym sezonie.

Pogoń Szczecin – Wisła Płock, kursy

Bukmacherzy nie mają wątpliwości co do tego, kto jest faworytem piątkowego spotkania i zgodnie stawiają na Pogoń. Kursy na zwycięstwo Portowców kształtują się w okolicy 1.50 – 1.55.

Pogoń Szczecin – Wisła Płock, przewidywane składy

Pogoń: Stipica – Bartkowski, Triantafyllopoulos, Malec, Mata – Fornalczyk, Dąbrowski, Drygas, Kowalczyk, Grosicki – Parzyszek

Wisła: Kamiński – Zbozień, Michalski, Rzeźniczak, Chrzanowski – Szwoch, Furman, Lesniak, Cielemęcki – Sekulski, Kolar

Pogoń Szczecin – Wisła Płock, transmisja meczu

Piątkowe spotkanie 28. kolejki PKO Ekstraklasy, które rozpocznie się o godzinie 20:30, będzie transmitowane na kanałach Canal+ Sport, Canal+ Sport 3 i Canal+ 4K Ultra HD. Komentarz zapewnią Bartosz Gleń i Maciej Murawski.

Mecz można obejrzeć także za pośrednictwem internetu w usłudze Polsat Box Go i to za darmo. Wystarczy skorzystać z oferty Fuksiarza, który nowym klientom daje możliwość odebrania darmowego dostępu na 30 dni. Co trzeba zrobić? Zarejestrować konto w Fuksiarzu za pośrednictwem naszej strony, a następnie w ciągu 48 godzin dokonać depozytu o wartości minimum 50 zł. Po spełnieniu obu warunków, w ciągu 48 godzin otrzymamy od Fuksiarza darmowy dostęp.

