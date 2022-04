Wisła Kraków – Górnik Zabrze: typy, kursy, zapowiedź (10.04.2022)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Zdenek Ondrasek

Wisła Kraków – Górnik Zabrze to drugi niedzielny mecz w ramach 28. kolejki PKO Ekstraklasy. Gospodarze przystąpią do potyczki, chcąc za wszelką cenę wygrać, aby złapać oddech w walce o ligowy byt. 14-krotni mistrzowie Polski mają natomiast zamiar włączyć się do walki o czwarte miejsce w tabeli. W naszej zapowiedzi znajdziecie między innymi nasze typy, przewidywania i kursy oferowane przez bukmacherów.

Stadion Miejski im. Henryka Reymana Ekstraklasa Wisła Kraków Górnik Zabrze 2.68 3.50 2.95 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 9 kwietnia 2022 15:02 .

Wisła Kraków – Górnik Zabrze, typy na mecz i przewidywania

Nie będziemy się silić na to, aby wskazać faworyta w niedzielnej batalii w PKO Ekstraklasie. Skupimy natomiast swoje obserwacje na tym, że Wisła i Górnik to zespoły, które w ostatnim czasie zdobywają bramki. Spodziewamy się zatem, że ta tendencja zostanie utrzymana. Nasz typ: obie drużyny strzelą – TAK.

Wisła Kraków – Górnik Zabrze, sytuacja kadrowa

Gospodarze przystąpią do potyczki osłabieni brakiem Jakuba Błaszczykowskiego i Alana Urygi. Tymczasem ekipa z Roosevelta będzie musiała radzić sobie bez takich zawodników jak: Alasana Manneh, Adrian Gryszkiewicz, Norbert Wojtuszek i Alex Sobczyk.

Wisła Kraków – Górnik Zabrze, ostatnie wyniki

Wisłą Kraków przystąpi do niedzielnego meczu, będąc bez ligowego zwycięstwa w 2022 roku. Biała Gwiazda przed tygodniem podzieliła się punktami z Piastem Gliwice (2:2). Wcześniej natomiast krakowianie byli zmuszeni uznać wyższość Pogoni Szczecin (1:4).

Górnik Zabrze to natomiast zespół, który w poprzedniej ligowej kolejce uległ Wiśle Płock (2:3). Tym samym 14-krotni mistrzowie Polski są już od trzech spotkań bez wygranej. Oprócz porażki z Nafciarzami zabrzanie zaliczyli również remis z Bruk-Betem Termaliką (1:1) oraz porażkę z Wartą Poznań (1:2).

Wisła Kraków – Górnik Zabrze, historia

W pierwszej potyczce między oboma zespołami w tym sezonie Wisła wygrała z górnikiem (1:0). Ogólnie w pięciu ostatnich spotkaniach między obiema drużynami wiślacy wygrali dwukrotnie, Górnik był górą raz i dwa starcia zakończyły się remisem.

Wisła Kraków – Górnik Zabrze, kursy

Analitycy bukmacherscy mają twardy orzech do zgryzienia ze wskazaniem faworyta potyczki. Kurs na wiktorię Wisły Kraków w Fortuna zakłady bukmacherskie wynosi 2,68. Tymczasem wariant na triumf Górnika Zabrze został oszacowany na 2,76.

Zagłębie Lubin – Stal Mielec, przewidywane składy

Wisła: Biegański – Hanousek, Frydrych, Colley, Gruszkowski, Fazlagić, Poletanović, Savić, Fernandez, Manu, Ondrasek

Górnik: Bielica – Janża, Janicki, Wiśniewski, Cholewiak, Mvondo, Kubica, Dadok, Podolski, Nowak, Krawczyk.

Wisła Kraków – Górnik Zabrze, transmisja meczu

Mecz Wisła – Górnik będzie można oczywiście zobaczyć w polskiej telewizji. Spotkanie będzie dostępne na antenach Canal+ Premium i Canal+ Sport. Potyczka zacznie się w niedzielę o 15:00.

