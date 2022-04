Pressfocus Na zdjęciu: Poprzedni mecz Cracovia wygrała 2:0

Warta Poznań – Cracovia: typy i kursy na mecz Ekstraklasy. W niedzielne popołudnie w Poznaniu zmierzą się dwie drużyny znajdujące się na podobnym poziomie. Celem Warty na ten sezon jest utrzymanie w Ekstraklasie, a klub jest na najlepszej drodze do wykonania zadania. Zarząd docenia pracę trenera Szulczka, z którym przedłużono kontrakt. Cracovia o pucharach może już w tym sezonie zapomnieć, tak więc będzie to spotkanie bez większego ciężaru gatunkowego.

Warta Poznań – Cracovia, typy i przewidywania

Latem z klubem pożegna się największa gwiazda drużyny i lider formacji ofensywnej – Pelle van Amersfoort. Holender przez pewien czas był nawet liderem strzelców PKO BP Ekstraklasy, ale w ostatnich meczach już tak regularny nie był. Wobec słabej postawy pozostałych napastników Cracovia może liczyć niemal wyłącznie na niego, bo Rivaldinho jak na razie jakości nie gwarantuje. Krakowski zespół strzela mało bramek i to jedna z największych bolączek trenera Jacka Zielińskiego. Więcej bramek na koncie mają chociażby Piast, czy Górnik Zabrze.

Sytuacja ligowa Warty jest dość stabilna. Przewaga nad strefą spadkową nie jest zbyt duża, ale biorąc pod uwagę formę znajdujących się na trzech ostatnich miejscach Górnika Łęczna, Bruk-Bet Termaliki i Wisły Kraków, piłkarze Szulczka mogą na razie być spokojni. Jeśli zespół rundę wiosenną rozegra przynajmniej w części tak dobrą jak sezon temu, to utrzymanie powinno być czymś więcej niż tylko pobożnym życzeniem. Atutem Warty jest solidna obrona – tylko cztery drużyny straciły mniej bramek. Jest to wyczyn warty podkreślenia. Nasz typ: Poniżej 2.5 goli.

Warta Poznań – Cracovia, sytuacja kadrowa

W składach obu zespołów kilka braków. Trener Szulczyk będzie musiał poradzić sobie bez kontuzjowanych Kieliby, Pleśnierowicza i Courtneya-Perkinsa. Do składu wraca natomiast Adam Zrelak, który nie zagrał w meczu z Rakowem z powodu zawieszenia za kartki. To duże wzmocnienie linii pomocy przed zbliżającym się spotkaniem z Cracovią.

Pasy zagrają na pewno bez zmagającego się z urazem Jakuba Jugasa. Wykluczony wydaje się także występ Filipa Balaja, który stracił już z powodu kontuzji ostatnie pięć spotkań. Aż czterech zawodników nie wystąpi z powodu zawieszenia za kartki. Są to Rapa, Rodin, Siplak i Pestka. Znacząco uszczupla to skład Cracovi

Warta Poznań – Cracovia, ostatnie wyniki

Ostatnie wyniki Warty Poznań prezentują się całkiem nieźle. Klub wygrał dwa z poprzednich pięciu meczów, z czego imponujące było wyjazdowe zwycięstwo z Zagłębiem Lubin aż 4:0. Oprócz tego przegrał z Termaliką i Rakowem, a także zremisował z Jagiellonią.

Identycznie prezentuje się bilans ostatnich meczów Cracovii. Pasy przegrały z Górnikiem Zabrze i Piastem Gliwice, a także zremisowały z Pogonią Szczecin. Dwa ostatnie mecze to już dwa zwycięstwa – z Sandecją towarzysko i Stalą Mielec w 27 kolejce Ekstraklasy.

Warta Poznań – Cracovia, historia

Mecze tych drużyn w ostatnich latach były dość wyrównane. W tym sezonie lepsza była Cracovia, która wygrała na własnym stadionie 2:0. W poprzednim sezonie oba zespoły zanotowały po jednym zwycięstwie, dokładnie po 1:0. Patrząc całościowo, w ostatnich pięciu meczach trzykrotnie wygrywała Cracovia, a dwa razy lepsza była Warta.

Warta Poznań – Cracovia, kursy bukmacherskie

Warta gra u siebie i to prawdopodobnie dlatego bukmacherzy na jej zwycięstwo dają niższe kursy. Typ na wygraną ekipy z Poznania wynosi ok. 2.50, a na Cracovię już 3.05. Jeśli macie w planach obstawiać ten mecz, skorzystajcie z oferty bukmachera Fuksiarz. Oferuje on bonus, który zapewnia aż 500 PLN bonusu. Wystarczy, że skorzystacie z naszego kodu promocyjnego Fuksiarz GOAL.

Warta Poznań – Cracovia, przewidywane składy

Warta: Lis – Ivanov, Szymanowicz, Trałka – Grzesik, Kopczyński, Kupczak, Kiełb – Szelągowski, Zrelak, Castaneda

Cracovia: Hrosso – Kakabadze, Ghita, Jablonsky, Pestka – Knap, Hebo, Hanca, van Amersfoort, Myszor – Rivaldinho

Warta Poznań – Cracovia, transmisja

Mecz będzie transmitowany na antenie CANAL+ Sport 3 i CANAL+ Sport. Początek transmisji o godzinie 12:30.