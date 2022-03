Przed 25. kolejką Bundesligi: typy, kursy, zapowiedź

Pressfocus Na zdjęciu: Felix Uduokha i Florian Wirtz

W środku tygodnia część drużyn z Bundesligi toczyło walki o przepustkę do półfinału Pucharu Niemiec. Nadszedł czas na powrót do ligowych obowiązków, a hitem 25. kolejki bez wątpienia jest mecz Bayern Monachium – Bayer Leverkusen. Sprawdź nasze typy i przewidywania oraz kursy bukmacherskie na wybrane pojedynki niemieckiej ekstraklasy.

Arminia Bielefeld – FC Augsburg

Zmagania w ramach 25. kolejki wystartują od starcia drużyn z dołu tabeli. Arminia zaczęła częściej punktować po zimowej przerwie. Dzięki temu wciąż ucieka od strefy spadkowej, ale w poprzedniej serii gier Bayer rozbił zespół z Bielefeld (3:0). Do końca sezonu pozostało jeszcze trochę czasu, więc nadzieja na utrzymanie ciągle jest wśród największych fanów klubu, którzy dalej wspierają swoich piłkarzy.

Natomiast FC Augsburg ciągle ociera się o dno. Rafał Gikiewicz nie tak wyobrażał sobie obecną kampanie, gdy jego team drży właśnie o pozostanie w niemieckiej elicie. Do tego goście nie odnieśli zwycięstwa od trzech kolejek, z kolei tydzień temu zapaliło się w światełko tunelu, kiedy udało się zatrzymać BVB (1:1).

W tym starciu trudno jest wskazać faworyta. Być może o finalnym wyniku zadecydują detale. Niemniej nasza redakcja stawia na przełamanie Augsburga.

Bayern Monachium – Bayer Leverkusen

Największym wydarzeniem weekendu będzie starcie na Allianz Arenie. Wówczas Bayern spróbuje zainkasować kolejny komplet punktów. Starcie tych zespołów jesienią padło łupem Bawarczyków, którzy rozbili Aptekarzy (5:1). Jednak teraz forma podopiecznych Nagelsmanna nie rozpieszcza, chociaż po wstydliwej wpadce w Bochum i remisie w Lidze Mistrzów, wróciły zwycięstwa przeciwko Fuerth (4:1) i Eintrachtu (1:0).

Tymczasem Bayer ma się całkiem nieźle i pewnie kroczy po podium, aby od przyszłego sezonu zawitać w elitarnych rozgrywkach. Podobnie jak mistrzowie Niemiec, Aptekarze odpoczywali w środku tygodnia. Tydzień temu goście wrócili do wygrywania, ale porażka z Mainz (2:3) przerwała serię czterech zwycięstw z rzędu.

Wydaje się, że Bayern znów zechce zademonstrować pokaz siły przeciwko Bayerowi. Skoro Aptekarze dostali lanie na własnym obiekcie, nasza redakcja postawi na zwycięstwo Bawarczyków i gole z obu stron.

RB Lipsk – SC Freiburg

Kolejnym elektryzującym starciem w sobotnie po południe będzie mecz na Red Bull Arenie. RB Lipsk zmierza po pierwsze trofeum Pucharu Niemiec, a do tego wrócił niedawno do czołówki. Byki pod wodzą Tadesco nie zamierzają się zatrzymywać, pewnie krocząc dalej. Co więcej, klub znalazł się już w ćwierćfinale Ligi Europy, z kolei od dwóch spotkań nie stracił gola, pokonując Bochum (1:0) i Hannover (4:0).

Freiburg także celuje w pozostanie w czołówce, więc to dobry moment, żeby utrzeć nosa większym drużynom z ligi. Biało-czarni to rewelacja tegorocznych rozgrywek. Aktualnie plasują się na piątej lokacie i mają tyle samo punktów, co ich najbliższy rywal. Ekipa gości też nie przegrała od trzech kolejek, a do sobotnich zmagań przystąpi po dwóch triumfach z rzędu, w tym awansie do półfinału Pucharu Niemiec.

Z racji, że pierwszy mecz tych zespołów zakończył się remisem (1:1), a obie strony dalej strzelają gole, stawiamy na btts i przynajmniej trzy trafienia do ostatniego gwizdka.

FSV Mainz 05 – Borussia Dortmund

I czas na niedzielny mecz, który na pewno przyniesie sporo emocji. Mainz nie przegrał na własnym obiekcie od października. To wprawia Zero-piątki w dumę, ale do najbliższej kolejki przystąpią po blamażu przeciwko Union (1:3). Wcześniej jednak gospodarze pokonali Bayer (3:2), stąd i teraz wierzą w sukces podczas rywalizacji z BVB.

Borussia Dortmund monitoruje powrót Erlinga Haalanda, ale dziś gra tylko w Bundeslidze. Słaba postawa w europejskich pucharach sprawiła, że Żółto-czarni mogą już tylko cieszyć się ligowymi wyzwaniami. Z tego powodu depczą po piętach Bayernowi, choć dalej do lidera tracą sześć oczek. Do tego piłkarze Marco Rose nie potrafią wygrać od dwóch spotkań, więc i tym razem nie będzie o to łatwo.

Mainz na zwycięstwo nad BVB czeka już od dwóch lat. Jesienią dortmundczycy nie dali większych szans gospodarzom, lecz teraz układy sił nieco się zmieniły. Naszym zdaniem ten mecz nie będzie nudził, a całą pulę zgarną Zero-piątki.

FC Koeln – TSG Hoffenheim

25. seria gier zakończy się w Kolonii. Kozły chciałyby być już w czołówce, jednak na obecną chwilę muszą zadowolić się ósmą pozycją. Wszystko przez nieregularność w punktowaniu. FC Koeln miewa lepsze i gorsze momenty, ale nie potrafi utrzymać właściwego kursu na dłużej. Świadczą o tym ostatenie wyniki. Po przegranej z RB Lipsk, gospodarze zgarnęli cztery oczka, punktując na Eintrachcie (1:0) oraz Fuerth (1:1).

Wieśniaki niezwykle dobrze radzą sobie w tym sezonie. Od jesieni pozostają wśród najlepszych i wszystko wskazuje na ich angaż w europejskich pucharach po trzyletniej przerwie. Do tego Hoffenheim wygrał trzy ostatnie spotkania, zwyciężając z Arminią (2:0), Wolfsburgiem (2:1), a także Stuttgart (2:1).

Z racji na świetną formę gości stawiamy na ich zwycięstwo. Mainz zapewne skupi się na zadaniach defensywnych, więc to do Hoffenheim będzie należało dyktowanie warunków w tym pojedynku.

Program 25. kolejki Bundesligi:

piątek (4 marca)

20:30 Arminia – Augsburg (2)

sobota (5 marca)

15:30 Bayern Monachium – Bayer Leverkusen (1 i btts)

15:30 Bochum – Fuerth (1)

15:30 Hertha – Eintracht (2)

15:30 RB Lipsk – Freiburg (btts i powyżej 2,5 bramki)

15:30 Wolfsburg – Union (2)

18:30 Stuttgart – M’gladbach (remis)

niedziela (6 marca)

15:30 Mainz – BVB (1)

17:30 Koeln – Hoffenheim (2)

25. kolejka Bundesligi: Kursy bukmacherskie, zakład AKO

