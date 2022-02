Przed 24. kolejką Bundesligi: typy, kursy, zapowiedź

Pressfocus Na zdjęciu: Marco Reus

Borussii Dortmund nie ma już w europejskich pucharach, ale dalej liczy się w walce o tytuł Bundesligi. W najbliższy weekend zostanie rozegrana 24. kolejka, w której znów nie powinno zabraknąć gradu goli i niespodziewanych zwrotów akcji. Sprawdź nasze typy i zapowiedzi na wybrane pojedynki niemieckiej ekstraklasy.

TSG Hoffenheim – Vfb Stuttgart

Hoffenheim planuje wrócić na salony po dwóch latach posuchy. Wieśniaki podążają w odpowiednim kierunku i dalej liczą się w walce o bezpośredni awans do Ligi Mistrzów. Stąd jedynie nagrodą pocieszenia będzie angaż w mniej prestiżowych rozgrywkach klubowych. Stąd każdy mecz gospodarze traktują bardzo poważnie. Co więcej, w dwóch poprzednich kolejkach pokonali Arminię (2:0) i Wolfsburg (2:1).

Tymczasem Stuttgart znalazł się w niezwykle trudnym położeniu. Szwabom grozi degradacja do niższej klasy rozgrywkowej. Do tego zespół gości ostatnie zwycięstwo odniósł w połowie grudnia. Od tamtej pory najlepszym rezultatem był remis, przez co VfB dalej szura brzuchem po dnie tabeli.

Naszym zdaniem więcej jakości prezentuje Hoffenheim. Stąd też stawiamy na zwycięstwo Wieśniaków z przynajmniej dwoma golami do regulaminowego czasu gry.

Bayer Leverkusen – Arminia Bielefeld

Bayer niespodziewanie stracił na jakości w poprzedniej serii gier, kiedy seria zwycięstw została przerwana przez Mainz (2:3). Z tego powodu Aptekarze tracą teraz o trzy oczka więcej do drugiej lokaty, natomiast zmniejszyła się ich zaliczka przed rozpędzonym RB Lipsk. Zespół z Leverkusen wciąż jest w dobrym położeniu, a do tego w każdym z meczów strzela sporo goli, utrzymując tempa największym gigantom.

Arminia ma jasny cel na wiosnę. Piłkarze z Bielefeld drugi rok z rzędu mogą wywalczyć utrzymanie w Bundeslidze. Obecnie Niebiesko-biali mają trzy punkty zapasu nad strefą spadkową, więc nie ma jeszcze powodu do wielkiego niepokoju. Do tego tydzień temu udało się pokonać Union (1:0), co na pewno dodało zawodnikom wiary w kolejne sukcesy.

Nasza redakcja spodziewa się w tej potyczce wielu bramek. Dlatego stawiamy na triumf Bayeru przy golach z obu stron.

Eintracht Frankfurt – Bayern Monachium

Eintracht rozczarowuje formą w tym sezonie, jednak nie musi martwić się o spadek do niższej ligi. Wydaje się, że latem klub czeka kadrowa rewolucja, bo z ekipy, która co sezon walczyła o przepustkę do europejskich pucharów, teraz dryfuje w środku stawki. Na domiar złego dwa ostatnie pojedynki przez Orły z Frankfurtu zostały przegrane, ulegając Wolfsburgowi (0:2) i FC Koeln (0:1).

Bawarczycy walczą w ostatnim czasie w własnymi słabościami. Brak Manuela Neuera w bramce sprawił, że najpierw doszło do niespodzianki w starciu przeciwko Bochum (2:4), a później wywalczony remis rzutem na taśmę podczas rywalizacji z RB Salzburg (1:1) w Lidze Mistrzów. Co ciekawe, Bayern miał również problemy tydzień temu, kiedy beniaminek z Fuerth objął prowadzenie przed przerwą, ale ostatecznie uznał wyższość mistrzów Niemiec (4:1).

Gorsze chwile mogą zdarzyć się każdej drużynie. Gospodarze nie strzelili gola od dwóch kolejek. Tymczasem Bayern zaczął tracić gole na potęgę. Kiedy nie ma Neuera w bramce, obrona Bayeru popełnia proste błędy. Z tego względu stawiamy na bramki z obu stron i przynajmniej trzy trafienia do ostatniego gwizdka sędziego.

Bochum – RB Lipsk

Bochum jak na beniaminka zaskakuje tegoroczną dyspozycją. Od drugiej połowy stycznia gospodarze nie doznali smaku porażki. Nieoczekiwanie zawodnicy wywalczyli też awans do kolejnej rundy Pucharu Niemiec, a całkiem niedawno doprowadzili do sensacji, rozbijając Bayern (4:2). Po wyczynie przeciwko monachijczykom Bochum zdobył jeszcze cenne oczko na wyjeździe w starciu ze Stuttgartem (1:1).

RB Lipsk wrócił na właściwe tory i właśnie wywalczył awans do 1/8 finału Ligi Europy, dzięki wygranej z Real Sociedad (3:1) w San Sebastian. Kilka dni temu Byki zademonstrowały też pokaz siły, niszcząc Herthę (6:1). Rodzina Red Bulla znów jest w czołówce, jednak teraz zawalczy o punkty na niezwykle trudnym terenie.

Bochum lubi sprawiać niespodzianki. Z drugiej strony RB Lipsk nie zamierza się zatrzymywać, więc i tym razem postara się o zwycięstwo. Nasza redakcja większe szanse daje gościom, więc stawiamy na ich triumf.

FC Augsburg – Borussia Dortmund

Augsburg ciągle wierzy, że utrzyma się w Bundeslidze. Rzeczywistość Czerwono-białych jest nieco brutalna, bo dotychczas odnieśli zaledwie pięć wygranych. Na ten moment to za mało, żeby uciec ze strefy spadkowej, a ciągła gra w kratkę w tym nie pomoże. Gospodarze przystąpią do najbliżej rywalizacji po dwóch porażkach z rzędu przeciwko M’gladbach (2:3) i Freiburg (1:2).

Borussia Dortmund wstydliwe zakończyła swoją przygodę z Ligą Europy. Teraz została już tylko Bundesliga i gonienie Bayernu. Wciąż do pełni sił nie wrócił Erling Haaland, ale postawa Marco Reusa z przed tygodnia w potyczce z M’gladbach (6:0) przywróciła nadzieję odbicie fotelu lidera. Żeby tak się stało musi zostać potrzymana seria triumfów, co w spotkaniu z Augsburgiem jest do wykonania.

Uważamy, że Borussia Dortmund potrzyma serię zwycięstw, stąd stawiamy na wygraną BVB.

Program 19. kolejki Bundesligi:

piątek (25 luty)

20:30 TSG Hoffenheim – Vfb Stuttgart (1 i powyżej 1,5 bramki)

sobota (26 luty)

15:30 Union – Mainz (btts i powyżej 2,5 bramki)

15:30 M’gladbach – Wolfsburg (1)

15:30 Bayer – Arminia (1 i btts)

15:30 Fuerth – FC Koeln (2)

15:30 Freiburg – Hertha (1)

18:30 Eintracht – Bayern (btts i powyżej 2,5 bramki – TAK)

niedziela (27 luty)

15:30 Bochum – RB Lipsk (2)

17:30 Augsburg – Borussia (2)

(w nawiasie publikujemy nasz typ)

24. kolejka Bundesligi: Kursy bukmacherskie, zakład AKO

