Przed 22. kolejką Bundesligi: typy, kursy, zapowiedź

PressFocus Na zdjęciu: Benjamin Pavard

W 22. serii gier – w niemieckiej Bundeslidze – nie zabraknie emocji. M.in. Bayern Monachium zagra siebie z Unionem Berlin. Będzie to starcie pierwszej i trzeciej ekipy w tabeli. Jak zaś spisze się wicelider z Dortmundu, który zmierzy się w delegacji z Hoffenheim? Poznaj nasze typy i sprawdź kursy bukmacherskie.

Bayern Monachium – Union. Typy, kursy, zapowiedź

Bayern Monachium wciąż jest liderem niemieckiej Bundesligi, ale w tym momencie mistrzowie Niemiec mają dokładnie tyle samo punktów, co Borussia Dortmund i właśnie Union Berlin (po 43). Piłkarze zespołu z Bawarii w poprzedniej kolejce przegrali na wyjeździe z Borussią Moenchengladbach 2:3. Warto dodać, że goście przez prawie cały mecz grali w osłabieniu. Tym samym Bawarczycy nie zanotowali trzeciego zwycięstwa z rzędu. Na trzeciej pozycji w ligowej tabeli są goście. Zawodnicy Unionu Berlin mogli nawet wyjść na pierwszą lokatę, ale w tym celu musieli pokonać Schalke 04 Gelsenkirchen. A ostatecznie to spotkanie zakończyło się bezbramkowym remisem. Jeśli chodzi o niedzielny mecz pomiędzy tymi drużynami, to wydaje się, że więcej szans na zanotowanie zwycięstwa mają jednak gospodarze. Trzeba zauważyć, że w marcu poprzedniego roku te kluby też grały ze sobą w Monachium. Wtedy to Bawarczycy bardzo pewnie zwyciężyli 4:0.

STS 1.35 wygrana Bayernu Zagraj!

Hoffenheim – Borussia Dortmund. Typy, kursy, zapowiedź

W meczu Hoffenheim – Borussia Dortmund faworyt jest jeden. Obie drużyny są bowiem na przeciwległych biegunach. Gospodarze w czterech poprzednich meczach zanotowali same porażki. W tym momencie gracze tego klubu są na 15. lokacie w ligowej tabeli – 19 punktów. W poprzedniej kolejce Wieśniaki przegrały w delegacji z Augsburgiem 0:1. Warto zauważyć, że gospodarze nie wygrali ani jednego ligowego spotkania już od 14 października 2022 roku. Borussia Dortmund to wicelider niemieckiej Bundesligi. Zawodnicy klubu z Westfalii kroczą od zwycięstwa do zwycięstwa. W tym momencie mają na swoim koncie 43 punkty. W poprzedniej kolejce gracze zespołu z Dortmundu wygrali u siebie z Herthą Berlin 4:1. Wydaje się, że goście powinni pójść za ciosem i zanotować zwycięstwo także w trakcie sobotniej potyczki na PreZero Arena.

STS 1.77 wygrana Borussii Zagraj!

Lipsk – Eintracht. Typy, kursy, zapowiedź

RB Lipsk przełamał się i po serii dwóch meczów bez porażki tym razem zanotował już ligowe zwycięstwo. W poprzedniej kolejce zawodnicy tego klubu pewnie triumfowali w delegacji z Wolfsburgiem 3:0. Obecnie gospodarze zajmują piąte miejsce w tabeli z dorobkiem 39 punktów. W pięciu poprzednich spotkaniach na swoim terenie gospodarze zdobyli łącznie dziesięć oczek. Wydaje się, że zawodnicy z Lipska powinni pokusić się też o zanotowanie zwycięstwa nad klubem z Frankfurtu. Goście w tym momencie są na szóstej lokacie (38 oczek). W pięciu poprzednich meczach wyjazdowych piłkarze Eintrachtu zanotowali tylko jedno zwycięstwo. Miało to miejsce… na początku listopada poprzedniego roku kalendarzowego. Potem piłkarze tego zespołu odnieśli trzy remisy, a raz przegrali.

STS 1.69 wygrana Lipska Zagraj!

Program 22. kolejki Bundesligi

Piątek (24 lutego)

20:30 Mainz – Moenchengladbach (x)

Sobota (25 lutego)

15:30 Koeln – Wolfsburg (1)

15:30 Hertha Augsburg (x)

15:30 Lipsk – Frankfurt (1)

15:30 Hoffenheim – Dortmund (2)

15:30 Werder – Bochum (x)

18:30 Schalke – Stuttgart (under 2,5)

Niedziela (26 lutego)

15:30 Freiburg – Bayer (2)

17:30 Bayern – Union (1)

W nawiasie prezentujemy nasz typ na dany mecz.

22. kolejka Bundesliga: kursy bukmacherskie, zakład AKO

1 x 2 19:30 24 February 2023 FSV Mainz 05 Borussia M’gladbach 2.05 3.70 3.40 2.12 3.70 3.40 14:30 25 February 2023 Hertha Berlin Augsburg 2.17 3.45 3.15 2.20 3.60 3.25 14:30 25 February 2023 Hoffenheim Borussia Dortmund 4.10 4.15 1.77 4.10 4.20 1.81 14:30 25 February 2023 Werder Brema VfL Bochum 1.98 3.60 3.55 2.00 3.75 3.65 14:30 25 February 2023 RB Lipsk Eintracht Frankfurt 1.69 3.95 4.55 1.71 4.10 4.70 14:30 25 February 2023 FC Koeln VfL Wolfsburg 2.37 3.35 2.90 2.41 3.50 2.95 17:30 25 February 2023 Schalke 04 VfB Stuttgart 2.95 3.25 2.38 3.00 3.40 2.42 14:30 26 February 2023 Freiburg Bayer Leverkusen 2.22 3.40 3.10 2.26 3.55 3.15 16:30 26 February 2023 Bayern Monachium Union Berlin 1.35 5.50 7.85 1.35 5.60 8.60 Pokaż 1 więcej spotkań 19:30 3 March 2023 Borussia Dortmund RB Lipsk 2.33 3.50 2.85 2.37 3.65 2.90 Pokaż 1 mniej spotkań Wybrane zakłady: 0 Najwyższy kurs: 0.00 Nie wszystkie kursy są dostępne u tego bukmachera Stawka PLN Zwrot PLN 10 PLN 10 ▼ POSTAW W STS Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 23 lutego 2023 21:44 .

Zakład bez ryzyka 100 zł w STS z kodem GOAL Największy polski bukmacher Zarejestruj się w STS +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin Pełen reg

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.